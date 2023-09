L’arte è un linguaggio universale che attraversa le epoche e le generazioni, un ponte tra passato e presente. La mostra Ettore Fico – Dialoghi Contemporanei. Un artista, un museo, una collezione, curata da Andrea Busto, è un’occasione unica per esplorare questa connessione tra l’arte del passato e quella del presente, attraverso l’opera del maestro Ettore Fico.

Questa esposizione è stata progettata appositamente per gli spazi della Fondazione Bevilacqua La Masa a Piazza San Marco a Venezia. Inoltre, anticipa i festeggiamenti per il decimo anniversario dell’apertura del Museo Ettore Fico (MEF) a Torino. La mostra è una celebrazione dei “dialoghi” che avvengono tra le opere del maestro Ettore Fico e gli artisti contemporanei internazionali presenti nelle collezioni del museo.

La mostra è suddivisa in sei sezioni tematiche, corrispondenti al numero di stanze nella sede della Fondazione veneziana. In ciascuna di queste sezioni, il dialogo tra le opere di Ettore Fico e quelle degli artisti contemporanei esplora le tematiche fondamentali dell’arte e dell’umanità: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Questi sono interrogativi eterni che artisti come Gauguin, nel 1897, hanno posto attraverso famose opere come Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?.

L’interpretazione del mondo, la sua decodificazione e la sua traduzione in immagini rappresentano una visione personale ma anche universale, che solo l’arte è in grado di comunicare. Le opere d’arte diventano chiavi di lettura del loro tempo e testimonianze delle domande esistenziali che attraversano le generazioni.

Ettore Fico (1917-2004) ha attraversato un secolo di storia e con la sua arte ha toccato il gusto e le correnti artistiche del Novecento, arrivando fino agli anni 2000 con una pittura fresca, vibrante e attuale. La sua poetica intimista, costruita sulla quotidianità e sulla semplicità, si ispira agli stili dei grandi maestri del Novecento come De Pisis, Morandi, Braque e Scipione, con cui è stato contemporaneo. Tuttavia, la sua visione artistica è andata oltre, rimanendo libera da appartenenze a movimenti e gruppi. Questa libertà gli ha permesso di esplorare diverse correnti artistiche senza restrizioni, un atteggiamento anticipatore delle pratiche di molti giovani artisti contemporanei, come Gerard Richter e Rudolf Stingel, che sperimentano e indagano senza porsi limiti.

La mostra riunisce opere provenienti dalla collezione del Museo Ettore Fico di Torino, offrendo un’ampia panoramica della produzione artistica di Ettore Fico, dalle nature morte e paesaggi agli esperimenti informali e astratti.

Ettore Fico è stato un artista instancabile e moralmente onesto, dedicando la sua vita alla ricerca artistica e all’espressione personale. Questa mostra intende ricollocare la figura dell’artista nel contesto giusto, mettendolo in dialogo con giovani artisti contemporanei che condividono sensibilità simili. Il risultato di questo dialogo afferma che l’arte è sempre attuale, poiché affronta domande millenarie che continuano a interrogare l’umanità.

La mostra offre al pubblico l’opportunità di scoprire e riscoprire l’opera di questo grande artista e di riflettere sulla continuità e l’evoluzione dell’arte nel corso del tempo.