Galleria Malinpensa presenta “I colori delle emozioni” di Paola Arrigoni

Ha inaugurato lo scorso 14 febbraio, negli spazi della Galleria Malinpensa di Torino, la mostra I colori delle emozioni di Paola Arrigoni, artista ligure che è solita usare resina e acrilico su tela o legno per realizzare opere di impianto astratto e materico.

L’assidua ricerca nel recupero dei materiali riciclati e poi riutilizzati magistralmente da parte dell’artista rivela un’operazione di forte valenza espressiva che si distingue sia per il temperamento deciso che per la stimolante composizione. Ogni soggetto è ben strutturato e nasce da un’ideazione fantasiosa, emotiva e intensa dove la materia, protagonista assoluta, si trasforma in un puro estro creativo con una carica di lirismo notevole che sviluppa una dimensione altamente suggestiva di profonda e costante contemplazione. La fusione armonica dei colori, l’equilibrio materico e la conoscenza della tecnica raggiungono risultati eccezionali costituiti su un preciso impegno anche della resa formale e della luce. La carica costruttiva, di evidente pulsione onirico-fantastica, si avvia verso un’elaborazione della materia altamente scenografica a diretto contatto con il fruitore che ne determina un ottimo risultato.

É un’arte, quella di Arrigoni, che rivela un’intensità coloristica di pura e autentica sensibilità, all’insegna di un’inventiva ricca, di un originale linguaggio e di una realizzazione della materia di particolare aspetto, sia estetico che contenutistico. Le doti di colorista sono evidenti nella sua attività artistica, lei sa reinventare l’uso dei materiali trasferendoli nelle sue opere con una buona padronanza dei mezzi e con una particolare predisposizione alla manualità in cui spiccano preziosi dettagli, a volte imprevedibili, di forte contemporaneità.

L’operosità creativa è solida nel suo iter e viene rappresentata da una varietà dei soggetti in continua trasformazione in cui diversi elementi, combinati perfettamente fra loro, si fondono con il ritmo compositivo e con un proprio spazio prospettico sempre nuovo e vitale. Le emozioni, gestite dal colore vibrante, si vestono costantemente di libertà interiori e di spiritualità dove l’artista Paola Arrigoni cerca di dare, con le sue opere, il senso della vita e lo fa in piena vigoria di accensioni cromatiche e con la sua verità del cuore.

Le opere in mostra stabiliscono legami, introspezioni, significati ambientali, sociali e umani intensi ma sono anche spunto di ironiche e ricche metafore. E’ un’espressività intimamente sentita legata ad una ricerca stilistica molto personale intrisa di frammenti di memorie e soprattutto di vissuto che comunica al fruitore autentici valori, sentimenti e sensazioni coloristiche assolute.