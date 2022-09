‘I cieli in una stanza’: Federico Caputo alla Crag – Chiono Reisovà art gallery, Torino

Ne abbiamo parlato con il team della galleria e con l’artista.

La personale di Federico Caputo in galleria è nata in un modo particolare, ce lo potete raccontare?

«La mostra è nata dalla condivisione di una scoperta, dopo aver acquistato d’impulso un album contenente una raccolta di fotografie stampate durante il periodo del colonialismo dalla ditta “Fotocelere” di Torino. Le immagini erano scatti del fotografo Aldo Baratti che all’epoca viveva in Etiopia, dove aveva lo studio fotografico. Sfogliando le meravigliose immagini sono nate lunghe conversazioni con l’artista sul tema del colonialismo italiano, su come venga percepito dalle diverse generazioni e sulle sue declinazioni.

Federico ha raccolto pensieri, il suo immaginario e note storiche fino a realizzare le opere in mostra, unendo il ricamo, tecnica che predilige, alla stampa serigrafica ed altri originali espedienti, pur non tralasciando le note pop che caratterizzano il suo lavoro.

È nata una mostra emozionante, profonda ed autentica, grazie anche all’aiuto dei due antropologi Michela Mivida di Meo e Nicola Imoli, che hanno scritto il testo di accompagnamento alla mostra».

Quali aspetti della ricerca dell’artista emergono, in particolare, nel percorso espositivo?

«Nel percorso espositivo, come prima accennato, viene mantenuta la chiave pop ed originale caratterizzante il lavoro del giovane artista, unita alla sua passione per il mondo della canzone ed in particolare degli anni’60 italiani e le sue figure iconiche, con un leggero senso di nostalgia. La mostra “I cieli in una stanza”, a partire dal titolo, unisce una dimensione senza tempo dell’immaginario dell’artista che vagheggia seduto all’ombra del grande sicomoro a contemplare un cielo immenso. Il ricamo anche in queste opere assume una connotazione pittorica e sembra quasi tracciare una linea temporale, accentuata dalle cornici in plexiglass studiate appositamente per ciascuna opera».

La mostra di colloca nell’ambito di Exhibi.To. Con quale spirito CRAG Gallery ha aderito a questa iniziativa?

«La nostra galleria è assolutamente convinta dell’importanza di iniziative come Exhibi.To o Overture di TAG (Torino Art Galleries) per coinvolgere il tessuto cittadino nella visita alle gallerie. Occasioni di questo tipo oltre al valore culturale permettono anche di entrare in contatto con un nuovo pubblico, non solo quello del collezionismo consolidato ma anche di persone che si affacciano al mondo dell’arte per la prima volta. Inoltre coinvolgendo anche giovani curatori (come nei tour tematici nelle gallerie) si offre la possibilità di formazione ed insegnamento».

Quali saranno i prossimi appuntamenti con CRAG Gallery?

«I prossimi appuntamenti sono moltissimi! Dopo la mostra di Federico Caputo seguirà quella di Tomas Tichy (Praga, 1984) nel nuovo spazio della galleria, siamo molto emozionate. Seguirà la mostra di Laura Omacini al museo Ca’ Pesaro di Venezia come vincitrice del Premio Level 0 di ArtVerona 2021 e a seguire la partecipazione ad ArtVerona. In galleria per la settimana di Artissima ospiteremo la mostra di Giacomo Modolo, tanto attesa».