ONLY IMAGINATION GOT THERE.

Dobiesław Gała

A cura di Barbara Woźniak

Dobiesław Gała, l’artista di Cracovia che in meno di cinque anni ha conquistato il mercato mondiale dell’arte nella disciplina della scultura contemporanea, presenta una nuova mostra, a cura di Barbara Woźniak, presso la Fondazione Marta Czok di Venezia: qui, ibridi di disegno, scultura e tecnologia riflettono sulla coscienza umana e su un’ecologia sempre più fragile.

Le opere di Gała creano rilievi multidimensionali, apparentemente congelati, che colpiscono con un tripudio di colori. Esse ci mettono in guardia contro gli effetti dell’attività umana distruttiva: l’effetto è una composizione visiva che comunica la scala del degrado ambientale, il quale, a causa dell’attività umana irresponsabile, si sta lentamente trasformando in strutture congelate.

Gała ci racconta: “Presenterò 17 composizioni di grande formato, tra cui 10 anteprime, che ho creato appositamente per questa mostra a Venezia. Si tratterà di rilievi che rappresenteranno diversi cicli. È stato estremamente importante per me scegliere un luogo che mi permettesse di creare l'”ambiente” giusto per l’osservazione di queste composizioni cosmo-moderne: si tratta del Project Space della Fondazione Marta Czok, situato nel cuore di Venezia. Qui ho avuto l’opportunità di concepire una mostra originale che completa ideologicamente le mie opere. Dirò solo che è una sorta di spettacolo fantastico grazie alle animazioni utilizzate. Questo è il risultato di una collaborazione con Jakub Hader, che ha utilizzato le moderne tecnologie per dare vita nello spazio digitale a frammenti selezionati di singole opere. In questo modo, i luoghi incorniciati dalle opere si disperdono magicamente in un abisso surreale. Nelle mie opere, vorrei attirare l’attenzione sull’importante tema dell’ecologia e degli effetti dell’inevitabile impatto del tempo sui fenomeni che si verificano sia in natura che in noi stessi. Qui, do allo spettatore la possibilità di interpretare liberamente, invitandolo a un dialogo comune”.

Jacek Ludwig Scarso, Senior Curator della Fondazione Marta Czok, aggiunge: “Siamo veramente orgogliosi di presentare nel nostro Project Space di Venezia un artista innovativo come Dobiesław Gała. Questo progetto rafforza il nostro rapporto con realtà internazionali e specialmente con la Polonia, che è anche il luogo di origine dell’esperienza vissuta di Marta Czok. Non appena Gała ci propose le sue affascinanti opere, abbiamo subito apprezzato la loro sinergia con la nostra missione culturale. Il suo linguaggio artistico è capace di fondere un’estetica misteriosa e contemplativa ad uno sguardo sottile su ciò che sta accadendo nel mondo e sul più importante pericolo che lo sta affliggendo: ovvero, l’azione umana stessa”.

Nonostante una visione così catastrofica, Dobiesław Gała introduce un elemento di speranza che deriva dall’enorme potere di rigenerazione della natura, per cui questo processo non solo può essere invertito, ma anche fermato. Da qui l’intensità dei suoi colori, il loro rafforzamento con la luce, nonché l’uso di altri metodi artistici, tra cui anche quelli digitali, volti ad esaltare l’effetto di profondità in cui si rivelano le strutture create.

Dobiesław Gała dà ai suoi pensieri una forma scultorea apparentemente congelata che prende vita ogni volta in modo diverso, costruendo all’infinito nuovi mondi che ogni osservatore può interpretare liberamente. Solo l’immaginazione li raggiunge.

Dal 31 Agosto al 31 Ottobre 2024

Project Space Fondazione Marta Czok, Venezia

542-544 Campo Rialto Novo, 30125 VE

Mercoledì-Sabato 16:00-19:30 ingresso gratuito

Aperto anche su appuntamento

INAUGURAZIONE: Venerdì 6 Settembre, ore 18:00

https://www.fondazionemartaczok.com/dobieslaw-gala