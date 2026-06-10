10 giugno 2026

Quando il sonno si spezza: le ore notturne di Lucia Leuci in mostra a Roma

Mostre

di

Opere inedite che intrecciano natura, ritualità e disagio interiore, trasformano una notte insonne in una soglia creativa tra bellezza e inquietudine

Lucia Leuci
Le 3:17, installation view, Lucia Leuci, Sciame, 2026, Sculptural group composed of 6 works
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Alle 3:17 è già mattino, nonostante il sole non sia ancora sorto. Quanto può essere sfortunato qualcuno costretto a svegliarsi persino prima del sole? Molto, ma probabilmente meno di chi si desta, si rende conto di avere il tempo di tornare sotto le coperte ma scopre – suo malgrado – che il sonno non vuole più saperne di tornare.

Numerose sono le vittime di questa forza esterna e opprimente, che entra con prepotenza e si rifiuta di togliere il disturbo: uno sciame di pensieri che si insinua nella mente senza lasciarla riposare. Si pensa subito all’insonnia, perché è facile accusare un fenomeno conosciuto; più raramente, però, ci si domanda cosa davvero la provochi. La verità spesso si nasconde proprio in quella zona oscura dalla quale la ragione tende a tenersi a distanza. È lì che agisce il Duende.

A lui vengono imputate le spiacevoli notti in bianco, senza che gli venga mai riconosciuto il genio che spesso le accompagna. I suoi miracoli vengono attribuiti alle muse e agli angeli, perché è più conveniente associare l’ingegno a figure auliche, nobili e luminose, mentre il duende resta confinato nell’ombra: colpevole del male, ma mai riconosciuto come autore della grazia. Del resto, il dolore non gode mai di buona reputazione.

Lucia Leuci, Scettro cinque, 2026 Bronzer, acrylic paints, blush, eyeshadow, face powder, 40x98x13 cm, Foto di Giorgio Benni. Courtesy Lucia Leuci e Galleria Eugenia Delfini

Eppure questa figura ambigua e misteriosa non è altro che il vero spirito dell’artista. Intendiamoci: non la sua idealizzazione antiquata, bensì una creatura che si risveglia attraverso il conflitto interiore, che non rispetta le regole dell’intelletto e si muove rifiutando i comandamenti della tecnica, guidata da una spontaneità autenticamente irrazionale.

Nella personale di Lucia LeuciLe 3:17, in mostra fino al 4 luglio presso la Galleria Eugenia Delfini, gli “Scettri” appaiono come presenze sottili e sospese, forme che ricordano corpi stilizzati.

Le opere nascono dall’assemblaggio di diversi elementi vegetali raccolti dall’artista e successivamente fusi in bronzo: rami di limoni, mandorli, ciliegi, ulivi e cedri, insieme a foglie di ailanto e rose essiccate.

LUCIA LEUCI Scettro uno, 2026 Bronzer, blush, eyeshadow, face powder, 59x90x14 cm, foto diFoto di Giorgio Benni, Courtesy Lucia Leuci e Galleria Eugenia Delfini

Le teste che completano le opere instaurano invece un dialogo con la tradizione figurativa classico-religiosa, pur mantenendo un tono straniante. I volti, sebbene angelici, non evocano infatti un immaginario salvifico o devozionale, ma presenze ambigue, sospese tra innocenza e inquietudine: figure infantili vulnerabili e al tempo stesso enigmatiche.

Queste forme non vengono trattate dall’artista come semplici oggetti o strumenti, nonostante il titolo possa suggerirlo. In esse si percepisce una relazione quasi affettiva con la materia: la meticolosa cura del dettaglio non deriva soltanto da una disciplina rigorosa, ma soprattutto da una volontà delicata e premurosa, che ricerca la bellezza non per apparire agli occhi degli altri, bensì per un piacere quasi ludico del decorare e del “far apparire”, simile a quello dei giochi infantili o al gesto di truccare qualcuno per affetto e divertimento, senza finalità seduttive o rappresentative, ma secondo un gusto libero, personale e persino eccedente.

Non a caso, su queste superfici vengono applicati ombretti, ciprie e leggere sfumature cromatiche: elementi ricorrenti nel linguaggio di Leuci, insieme all’utilizzo di perle, conchiglie e bottoni, che da piccoli tesori da merceria si trasformano in dettagli preziosi capaci di arricchire le composizioni.

Le 3:17, installation view, Lucia Leuci, Sciame, 2026

L’infanzia assume così, nel linguaggio dell’artista, una dimensione ironica e perturbante, allontanandosi dalla sua consueta immagine rassicurante per sconfinare in un territorio più ambiguo, attraversato da fragilità, perdita e trasformazione.

In questo spazio sospeso tra gioco e inquietudine, Lucia Leuci costruisce un immaginario che rifiuta ogni lettura univoca. Le sue opere sembrano emergere proprio da quella zona oscura evocata all’inizio: un luogo in cui il disagio si trasforma in intuizione, il folklore in visione e l’ornamento in linguaggio emotivo. Le 3:17 diventa così non soltanto l’orario di un episodio di insonnia, ma una soglia simbolica, il momento fragile ma potentissimo in cui il pensiero smette di appartenere alla razionalità e lascia spazio al duende.

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