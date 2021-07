Rachel Lee Hovnanian nella chiesa di Santa Maria della Spina, a Pisa

A Pisa sarà visitabile fino al 22 agosto nella chiesa di Santa Maria della Spina, Lungarno Gambacorti, la mostra “Dinner For Two. Art Gathering Souls” dell’artista statunitense Rachel Lee Hovnanian, a cura di Annalisa Bugliani e Alessandro Romanini e realizzata in collaborazione con The Project Space, galleria inaugurata lo scorso giugno a Pietrasanta (Lucca).

«L’esposizione è incentrata su un’installazione multimediale “Dinner for Two” (2012) […] che verte su tematiche di stretta attualità come il pericolo nell’eccessivo uso dei supporti tecnologici di comunicazione, oggi incrementato dalla pandemia», hanno spiegato i curatori, che ci hanno raccontato il progetto espositivo nelle parole qui sotto.

Le parole dei curatori, Annalisa Bugliani e Alessandro Romanini

Come è nato il progetto espositivo “Dinner For Two. Art Gathering Souls” nella Chiesa di Santa Maria della Spina ?

«Il progetto nasce nel 2012 quando Rachel Lee Hovnanian, concepisce, con una notevole preveggenza, l’installazione Dinner for Two, con l’intento di creare un’opera in grado, allo stesso tempo di dialogare con i vari spazi che l’avrebbero ospitata e soprattutto di fungere da dispositivo capace di coinvolgere attivamente il visitatore, “costringendolo” a strutturare una riflessione sui temi espressi metaforicamente dall’opera stessa.

Temi alla base della sua poetica, come le derive prodotte dall’uso estremizzato delle tecnologie comunicative digitali e i loro effetti sulla psiche degli individui e soprattutto sulle relazioni, minacciate dall’”anestesia narcisistica” prodotta, oltre alla riflessione generale sul concetto di realismo e le sue alterazioni. Temi che la congiuntura pandemica ha estremizzato. La scelta dell’artista è quella di esporre l’installazione, in luoghi connotati da un punto di vista storico, architettonico e socio-relazionale. Le sue opere nel corso degli ultimi anni sono state esposte in numerosi spazi pubblici e privati a livello internazionale, in contesti culturali e sociali molto diversi, dalla Cina alla Spagna, passando dalla Russia al Belgio per raggiungere Abu Dhabi e il Belpaese. In questo contesto, l’Italia e il suo patrimonio storico-artistico e architettonico gioco un ruolo prioritario.

Dopo averla esposta nello storico scenario del Palazzo Mediceo di Serravezza nel 2019 (“Opern Secrets”), nel 2020 è stata la volta della millenaria Chiesa di San Cristoforo nel centro storico di Lucca.

Spazi connotati, da una stratificazione storica, depositati nella memoria collettiva e facenti parte integrante di un tessuto socio relazionale e comunicativo territoriale. La dimensione del luogo di culto risulta particolarmente importante per l’artista americana, non tanto nella sua componente religiosa ma in quella spirituale e rituale. Spazi millenari deputati al culto e alle forme di comunicazione “non dirette”, basate su un credo comune, che investe l’intera struttura sociale e soprattutto capace di mettere in dialogo diretto la dimensione intima dell’individuo e quella pubblica».

In che modo l’opera esposta si colloca nella ricerca di Rachel Lee Hovnanian e in che modo arte contemporanea e architettura del tredicesimo secolo dialogano in questa mostra?

«La Hovnanian concepisce ”installazione come una sintesi fra la soggettività visuale della pittura, l’oggettività realistica della fotografia, la plasticità e la fisicità materiale della scultura a cui aggiunge il flusso temporale grazie alla componente audiovisiva, generando un dispositivo in cui lo spettatore diventa co-autore e protagonista.

Il protagonismo dello spettatore “attivo”, la sua interazione con l’opera, è uno dei cardini della sua poetica, che giustifica l’attrazione per la dimensione “time based” della performance art, inclusa nel percorso creativo di questa mostra a Pisa.

La mostra infatti culminerà con una performance, che vedrà riuniti tutti i “negative thoughts” espressi dai visitatori e raccolti sui supporti cartacei, fatti volare su un aquilone, valorizzando l’aspetto catartico e rituale ancestrale dell’arte.

Altro elemento centrale della sua poetica, vede l’opera stessa attivare un dialogo con la sintassi dello spazio, per il tramite di un’interazione fra la dimensione scultorea dell’installazione e quella architettonica dello spazio stesso, a cui si aggiunge una dimensione “finzionale” del design, della tavola imbandita, defunzionalizzata ma simbolica con cui il visitatore si relaziona.

L’architettura gotica della piccola chiesa incastonata sul fiume Arno a Pisa, contribuisce in maniera determinante a rafforzare quella dimensione “dark” che si cela dietro la “bellezza” del display conviviale dell’installazione e si relaziona con l’aspetto deteriore legato alla pervasività e agli eccessi della comunicazione tecnologica».

Potete ricordarci, in estrema sintesi, la poetica di Rachel Lee Hovnanian?

«Sin dagli inizi della sua carriera artistica, l’artista si è confrontata con le ossessioni della società contemporanea, in particolare quelle estetiche legate alla bellezza esteriore, al narcisismo, soffermandosi in maniera particolare sulle alterazioni che l’eccesso di tecnologia e la pervasività dei mass media producono a livello di percezione del reale, di identità individuale e relazioni interpersonali.

In una dinamica post-mediale la Hovnanian utilizza i vari media, dalla pittura alla scultura, passando per il video e l’installazione multimediale, assecondando la necessità di allinearsi all’evoluzione tecnologica e alla società, in ultima analisi all’individuo, cardini e mete della sua ricerca creativa. Per questo nel corso degli ultimi anni nelle sue opere troviamo inserti in 3-D Print, elaborazioni audiovisive, proiezioni olografiche ecc».

Dove potremo vedere i suoi lavori nei prossimi mesi?

«Hovnanian sta lavorando a un ciclo di mostre a livello internazionale, tra cui una importante riguarda ancora il Belpaese e una delle più belle lagune del mondo….a breve aggiornamenti».