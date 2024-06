Roma, insospettabili creativi in mostra da Fabio Mazzeo Architects

Ognuno di noi può essere un artista? Era questa la scommessa – una delle varie – di Andy Warhol ma la partita è ancora aperta e la domanda rimane valida anche o soprattutto oggi, con la disponibilità di accesso a strumenti espressivi anche di grande raffinatezza, tra programmi di grafica e fotocamere degli smartphone. A riprendere la questione è lo studio Fabio Mazzeo Architects che presenta, presso il suo headquarter all’interno di Palazzo Baldoca Muccioli, in via Giulia, a Roma, un ciclo di mostre monografiche dedicate agli insospettabili creativi, cioè ai non professionisti dell’arte. L’idea è partita da Fabio Mazzeo, Fondatore e Direttore Creativo di Fabio Mazzeo Architects, con la curatela di Alessia Vitali, oggi Cultural Curator di FMA. «L’intento è quello di mettere in scena l’urgenza espressiva di persone che, se pur impegnate in altre attività professionali, sentono la necessità di esprimere e raccontare creativamente se stessi attraverso forme d’arte, ritagliandosi un “tempo nascosto” per dare forma visibile a una dimensione più personale del loro sentire», spiegano gli organizzatori.

Mattia Morandi, come nascono le UNITED CREATURES

Mattia Morandi è il protagonista del primo appuntamento: la mostra sarà visitabile fino al 21 giugno e riunisce una raccolta di disegni dal titolo UNITED CREATURES. «La costante ricerca di nuova energia creativa e l’attitudine alla sperimentazione dello studio Fabio Mazzeo Architects si è soffermata, per questa prima esposizione, su forme espressive “intime”; rappresentazioni di uno spazio: uno spazio interno, umano», continuano gli organizzatori.

In arte mattiandi, in omaggio ad Andrea Pazienza, si autodefinisce sui social «Romano, mancino, monotematico». Classe 1975, giornalista ed esperto di comunicazione, il suo è un percorso professionale poliedrico che lo ha visto impegnato nelle istituzioni, dal Parlamento al Ministero della Cultura – dove è stato capo della comunicazione per circa dieci anni – e in numerosi progetti di valorizzazione e campagne di promozione di musei e del patrimonio culturale. Amante dei fumetti ha ideato e animato la collana Fumetti nei musei insieme alla casa editrice Coconino press che ha vinto nel 2018 l’Oscar del fumetto italiano per la migliore iniziativa editoriale dell’anno al Lucca Comics & Games e curato diverse mostre in Italia e all’estero.

Appassionato di grafica, editoria e illustrazione, ha lavorato negli studi cinematografici di Cinecittà e insegnato alla Università Iulm di Milano dove ha tenuto per molti anni il corso di comunicazione degli eventi culturali. Il disegno gli è sempre stato compagno di banco: le sue opere prendono vita da schizzi e sketch improvvisati tra riunioni e telefonate su post-it, fogli volanti, taccuini e pagine di giornali. Così sono nate le UNITED CREATURES of mattiandi.

Bellezza intorno a noi: la mostra da Fabio Mazzeo Architects

Le opere di Morandi in mostra negli spazi di Fabio Mazzeo Architects a Palazzo Baldoca Muccioli, uno dei esempi più iconicidi architettura rinascimentale a Roma, sono caleidoscopiche. Sulla loro superficie vive un personaggio immaginario, dai tanti volti e dalle molteplici personalità, con un’ampia gamma di azioni ed emozioni.

Anche la tecnica sembra mutuare lo spirito di una quotidianità che va di fretta, ma che trova il tempo di usare matite, colori, evidenziatori sparsi come stecchi nel gioco dello Shanghai, sulla superficie di una scrivania da lavoro che sublima, alterata e stressata, in miscele cromatiche inaspettate. Prende vita un’atmosfera onirica: questi disegni catturano attimi sospesi, come se le espressioni e le fisionomie fossero state fissate un istante prima di un avvenimento imminente.

Per Fabio Mazzeo infatti «Può esserci bellezza intorno a noi a patto che questa comincia il suo viaggio dal nostro interno. Tutte le nostre “sens-azioni” modificano in parte e talvolta del tutto quella piccola porzione di mondo che circonda le nostre vite e per questo noi tutti, nessuno escluso, svolgiamo un ruolo cruciale per il miglior risultato del tutto».