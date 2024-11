Sebastian Thomas e la sua Ballad Over The Ocean da Nashira Gallery

Siamo da Nashira Gallery, dove le correnti della storia e della cultura si intrecciano nelle opere di Sebastian Thomas, protagonista del solo show Ballad Over the Ocean, in mostra fino al 15 novembre 2024. Classe 1994, Sebastian Thomas, terminati gli studi presso il Kansas City Art Institute, consegue una master degree alla School of the Art Institute di Chicago, dove oggi è docente di pittura e disegno. I soggetti delle sue opere sono spesso santi e cavalieri, rappresentati in una maniera molto simile alle miniature dei codici medioevali. Nelle storie di San Giorgio, Santa Lucia e Santa Margherita di Antiochia l’artista cerca una connessione con le odierne, ma in fin dei conti pur sempre annose, questioni, sottolineando come le tradizioni mitiche del passato possano offrire ancora oggi spunti di riflessione per il presente.

C’è chi potrebbe dire che la sua è una pura e semplice imitazione storica, ma è evidente come nei suoi dipinti si respiri una fresca e acrilica aria di contemporaneità. Come vediamo in Consolation o in The Four Horsemen of the Apocalypse o ancora in Saint Margaret and the Dragon, tutte del 2024, le storie di paladini dalle armature splendenti, di santi guerrieri, di draghi feroci, di re ed eroi si confondono tra loro sotto una luce diversa, creando nuove e inedite saghe.

Infatti come ha raccontato a exibart Samuele Menin, curatore del solo show: «La scelta di proporre una mostra dell’artista americano Sebastian Thomas da Nashira Gallery è nata dall’originalità dei suoi soggetti. Una raffigurazione atipica in un contesto della pittura italiano, ma anche internazionale, spesso troppo omologato. Il suo recupero e la rilettura in chiave contemporanea sia delle tecniche che dei soggetti che potrebbero essere legati a un mondo “medievale” invece lo caratterizza. Le sue opere sono infatti “opere da meditazione” talmente sono ricche di dettagli, dalla chiocciolina dal volto umano, alle aquile con gli addominali, fino ai cavalieri dai volti contemporanei che sembrano estrapolati da riviste di moda come Vanity o Vogue».

Tra le opere dell’artista angloamericano, perfettamente in tema con le immagini dipinte, la galleria ha esposto anche diversi militaria tra cui due elmi del 1600, una rotella – uno scudo cerimoniale rotondo e magnificamente decorato – e un corsaletto da corazziere della prima metà del diciassettesimo secolo; quest’ultimo, completo di elmo integrale a prova di proiettile, è costituito da elementi antichi provenienti da suite differenti, assemblati con giunture ottocentesche, e veniva equipaggiato dalle unità di cavalleria pesante, armate ormai con una coppia di pistole al posto della tradizionale lancia, per sfondare le linee nemiche. Gli articoli sono esposti, in piacevole dialogo con le opere di Sebastian Thomas, in occasione di una piccola preview delle prossime aste di Czerny’s, casa d’aste specializzata in armi antiche, armature e militaria di base a Sarzana, Liguria, e parte dal 2022 del Gruppo Finarte.

«Nel momento dell’ideazione dell’allestimento», continua il curatore, «ci è sembrato naturale cercare di trovare qualcosa che potesse esaltare le ricerche iconografiche già fatte da Sebastian per la creazione del suo immaginario, essendo in contatto con una realtà come Czerny’s, prima casa d’aste in Italia ed Europa per la vendita di armi antiche. Per questo abbiamo proposto a Czerny’s una collaborazione, a cui hanno risposto in maniera entusiastica, prestandoci dei bellissimi manufatti originali». Thomas decostruisce e riutilizza quelli che sono i canoni “classici” della pittura bizantina e tardo-medioevale, dando vita così ad una nuova narrazione della cultura e della storia in una ballata oltre l’oceano, una ballata oltre i secoli.