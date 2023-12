Stratificazioni dell’esistenza: Raghav Babbar e la poesia dell’ordinario

L’artista indiano, nato a Rohtak nel 1997, ci guida attraverso un’esplorazione intima e profonda della vita quotidiana, trasformando momenti apparentemente comuni in opere d’arte straordinarie.

La mostra rappresenta la prima personale di Babbar al di fuori di Londra, dove attualmente risiede e lavora. In un percorso artistico che intreccia con maestria la sua eredità indiana con le tecniche pittoriche che richiamano l’arte britannica della metà del XX secolo. Attraverso dipinti figurativi di grandi dimensioni, offre uno sguardo intimo sulle sfumature dell’esperienza umana, permeando le sue opere di una delicata malinconia per la sua madrepatria.

L’arte di Babbar si distingue per la sua tecnica intensamente personale ed evocativa. Con uno stile pittorico meticoloso, l’artista stratifica la tela con spessi strati di pittura a olio, costruendo gradualmente i volti dei suoi soggetti. Questo processo, che richiede tempo e dedizione, si traduce in un’esperienza visiva ricca e materica, coinvolgendo lo spettatore in un dialogo sensoriale unico.

Ispirandosi alla vita quotidiana, Babbar ritrae amici, familiari e personaggi della società indiana con sensibilità, orgoglio ed empatia. Attraverso la sua arte, rivela la profonda bellezza insita nei momenti ordinari, conferendo grandiosità e magnificenza anche ai momenti di solitudine. Le espressioni umane sono al centro del suo interesse, rivelando la chiave per comprendere e celebrare la vera essenza dei personaggi ritratti.

Al cuore del lavoro dell’artista si trova il rapporto tra luci e ombre, fondamentale per ricreare l’atmosfera della sua terra natale. Utilizzando la luce del giorno in modo particolare, l’artista infonde profondità e drammaticità ai suoi paesaggi. La sua attenta manipolazione della luce, dei riflessi e delle ombre trasporta gli spettatori in mondi intimi e contemplativi, dove il quotidiano assume un significato straordinario.

“Raghav Babbar: Layers of Life” è un ponte tra culture che parla del linguaggio universale delle emozioni umane. La mostra invita a esplorare la bellezza spesso trascurata nella frenesia della vita contemporanea, offrendo una celebrazione silenziosa della semplicità della vita, delle emozioni nei momenti quotidiani. Venezia diventa il palcoscenico perfetto per questa esperienza unica, in cui l’arte contemporanea si fonde armoniosamente con la ricca storia della città, creando un dialogo senza tempo tra passato e presente.