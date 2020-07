Per le gallerie e i musei, questa fase di riaperture rappresenta l’occasione giusta per riflettere non solo sul futuro ma anche sulla propria funzione e sulla propria storia. Ed è da 40 anni di attività che riparte la Galleria Weber & Weber, quasi mezzo secolo di storia raccontato da “Visitazioni / Rivisitazioni”, la mostra con cui lo spazio espositivo fondato nel 1976, a Torino, riapre i suoi spazi dopo la chiusura forzata a causa del Covid-19.

Più di 200 mostre di arte contemporanea, quindi, scandite da 20 opere per altrettanti artisti, alcuni già esposti dalla Galleria in questo ampio arco temporale, altri invece totalmente inediti. Pittura, fotografia, scultura, tanti linguaggi diversi, per esprimere la passione di un’attività portata avanti con coraggio.

In mostra, ci saranno opere pittoriche come quelle di Colm Mac Athlaoich, Gillian Lawler e Horiki Katsutomi, opere fotografiche come quelle di Vasco Ascolini e Sylvie Romieu e due sculture storiche come quelle di Aldo Mondino e Antonio Violetta. E poi lavori di Elisa Bertaglia, Fausto Bertasa, Rodrigo Blanco, Davide Di Taranto, Chiara Dynys, Bruno Fantelli, Federico Guerri, Bruno Lucca, Marcovinicio, Angelo Molinari, Daniele Monarca, Gioacchino Pontrelli, Stefan Sehler, Chloe Swopshire.

La mostra “Visitazioni / Rivisitazioni” sarà visitabile alla Galleria Weber & Weber, in via San Tommaso 7, a Torino, fino al 25 luglio.