YAG/Garage ITALIA. Un’indagine sui giovani talenti della regione Lazio

Il dualismo vita-morte, la gestione emotiva della caducità umana è al centro della serie Naked: #she di Gaia Adducchio che materializza su pellicola fotografica immagini archetipiche appartenenti alla sfera dell’inconscio allo scopo di esorcizzarle. Qui il corpo presente non è solo quello dei soggetti fotografati ma anche della fotografia stessa, l’artista definisce infatti i suoi lavori “individui materici”. Le foto analogiche, frutto di esposizioni doppie, vengono presentate con i loro difetti a sottolinearne la corporeità e l’unicità.

Il corpo, in questo caso della pittura, muove la pratica di Emanuele Buffo, che lavora sulla tridimensionalità del medium creando superfici vibranti. In Giostra 2023 il soggetto, tratto dall’immaginario quotidiano ed infantile, “tocca” l’osservatore per mezzo della sua familiarità. Dal mondo reale parte la ricerca di Andrea Manganella che con il progetto Iperuranio delle forme estrapola corpi scultorei dal proprio contesto per restituirli in chiave di forme-entità in una dimensione eterea. Nell’ opera fotografica Cane 2019, il corpo abita uno spazio bianco, smaterializzato. Un processo di astrazione che trasforma il corpo in idea potenziale.

La mostra presenta un estratto della pratica artistica laziale che si caratterizza per una considerevole qualità estetica e una connotazione tecnica legata per lo più alla bidimensionalità, una proposta che può definirsi classica. Certamente in questo momento si osserva un ritorno del medium pittorico, ma nello specifico caso della regione Lazio, diversi sono i fattori coinvolti emersi a seguito di questa indagine, dalle peculiarità del paesaggio urbano romano, alle Accademie e non per ultimo, il gusto del collezionismo locale.