Ayako Takemoto racconta i musei di Kyoto, dove la cultura incontra la natura

Ayako Takemoto è Deputy Director del Fukuda Art Museum e del Saga Arashiyama Museum of Arts & Culture – SAMAC a Kyoto. Figura centrale nella gestione e nella programmazione culturale di entrambe le istituzioni, Takemoto si distingue per un approccio innovativo alla mediazione artistica e per un forte impegno nel rendere l’arte giapponese accessibile a un pubblico internazionale. Profondamente legata all’Italia, coltiva da anni lo studio della lingua e della cultura italiana, che influenzano anche la sua visione curatoriale. Ci siamo sedute con lei al caffè del museo di Arashiyama per un’intervista sul suo lavoro…e per una chiacchierata in italiano!

Cosa rende unica l’attuale proposta del Fukuda Art Museum?

«Credo che ci siano tre fattori chiave che rendono unico il Fukuda Art Museum: la collezione, la posizione e l’approccio all’esperienza del visitatore.

La collezione. Il nostro museo ospita una collezione privata di circa 2mila opere, composta quasi interamente da dipinti giapponesi (nihonga). La storia della collezione inizia con il nostro fondatore, il signor Fukuda, che desiderava restituire qualcosa alla sua città natale, Arashiyama, a Kyoto. Come ben sapete, Arashiyama si trova in una delle destinazioni turistiche più celebri al mondo. Il signor Fukuda riteneva che costruire un museo qui implicasse offrire opere legate al territorio. Iniziò quindi collezionando lavori di pittori moderni connessi a Kyoto. Con il tempo, ampliò il focus includendo maestri più antichi che avevano influenzato questi artisti. Oggi la collezione copre la storia dell’arte giapponese dal XVII secolo fino ai giorni nostri. Poiché il nihonga è estremamente delicato e sensibile ai raggi ultravioletti e all’umidità, le opere non possono essere esposte permanentemente. Organizziamo quindi mostre temporanee tre o quattro volte l’anno, con l’obiettivo di far scoprire a un pubblico sempre più ampio lo splendore dell’arte giapponese.

La posizione. Il Fukuda Art Museum si trova sulle rive del fiume Oi, in uno dei luoghi più suggestivi di Arashiyama. L’edificio integra elementi architettonici tradizionali con ampie finestre che incorniciano il paesaggio esterno, permettendo ai visitatori di vivere la natura come fosse un giardino vivente. Attraverso le vetrate si può ammirare il celebre ponte Togetsu, simbolo della zona. Arashiyama è stata per oltre mille anni una località di villeggiatura per imperatori e aristocratici. Intorno al 1250, un imperatore, navigando sul fiume, osservò la luna riflettersi sull’acqua e sul ponte, esclamò: “La luna limpida sembra attraversare il ponte”. Da qui deriva il nome Togetsu, “il ponte attraversato dalla luna”. Al Fukuda Art Museum si può quindi godere non solo dell’arte, ma anche di una natura amata da secoli.

L’esperienza del visitatore. Non è necessario avere conoscenze artistiche per apprezzare il museo. Vogliamo coinvolgere anche chi normalmente non è interessato all’arte, suscitando curiosità e sorpresa. Per questo curiamo con attenzione poster e materiali visivi, evitando lo stile convenzionale delle mostre. Questa filosofia si estende anche al merchandising: non semplici souvenir, ma oggetti che le persone desiderano davvero usare nella vita quotidiana. Le spiegazioni delle opere sono concise e accessibili, anche ai bambini. Quando è possibile, includiamo traduzioni in inglese realizzate da traduttori professionisti, arricchite da contesto culturale per chi non ha familiarità con l’arte giapponese. Offriamo inoltre audioguide gratuite in giapponese e inglese, utilizzabili tramite smartphone.

Infine, organizziamo gli “Art Chat Days” ogni martedì e domenica, incoraggiando il dialogo e una fruizione libera e condivisa dell’arte. Pur essendo un museo privato di piccole dimensioni, siamo orgogliosi di offrire un’esperienza unica nel panorama giapponese e attendiamo con entusiasmo visitatori da tutto il mondo».

Qual è il rapporto tra i due musei?

«Il proprietario del Fukuda Art Museum è anche direttore della fondazione che gestisce il Saga Arashiyama Museum of Arts & Culture. Sebbene le due istituzioni abbiano gestioni separate, molti membri dello staff ricoprono ruoli in entrambe. Io stesso sono Deputy Director di entrambi i musei. Collaboriamo frequentemente e talvolta organizziamo mostre parallele con lo stesso tema».

Qual è il suo rapporto con l’Italia e la lingua italiana?

«Durante gli anni universitari, spendevo i miei guadagni in viaggi all’estero. L’Italia era sempre in cima alla lista, e ogni visita rafforzava il mio legame con questo Paese. Sono rimasta profondamente colpita dagli Uffizi, sopraffatta dall’emozione a Roma pensando “qui è stato assassinato Cesare!”, e affascinata dalla storia della Repubblica di Venezia.

Ma ciò che mi ha toccato di più è stata la gentilezza delle persone: una signora anziana che mi aiutò a orientarmi tra le calli di Venezia nonostante il mio italiano incerto, o un cameriere che comunicava con gesti per assicurarsi che apprezzassi il pasto. Questi incontri mi hanno spinto a cercare esperienze più autentiche, lontane dai percorsi turistici.

Fino al sesto viaggio me la cavavo con inglese e un italiano “di sopravvivenza”. Tuttavia, durante un viaggio in Sicilia, capii che per entrare davvero in contatto con il luogo dovevo parlare la lingua. Il concierge del mio hotel a Taormina parlava inglese. Fu un momento decisivo: iniziai a studiare seriamente italiano, circa dieci anni fa.

Da allora ho frequentato corsi all’Associazione Italo-Giapponese a Tokyo, poi lezioni private online dopo il trasferimento a Kyoto. Ho completato il programma fino al livello C2, anche se la conversazione resta una sfida. Attualmente mi preparo per il CILS B2 (ho superato il B1 lo scorso dicembre). E mi capita spesso di ascoltare di nascosto gli italiani sui mezzi pubblici qui a Kyoto!

Quali sono le peculiarità dei quartieri di Kyoto in cui si trovano i musei?

«Il Fukuda Art Museum e il SAMAC si trovano a Saga-Arashiyama, una delle principali destinazioni turistiche di Kyoto. La sua fama risale all’imperatore Kanmu, che nel 794 trasferì la capitale a Kyoto. Si racconta che possedesse una villa proprio di fronte al SAMAC, dove si recava con la corte per ammirare il paesaggio. Anche suo figlio, l’imperatore Saga, amava profondamente questa zona e nel 833 trasferì qui il palazzo imperiale. Seguendo il suo esempio, molti aristocratici costruirono residenze nell’area. Sul fiume Oigawa organizzavano gite in barca, tra musica e poesia, incantati soprattutto dal foliage autunnale.

Tra il XVI e XVII secolo, con il ritorno della pace, anche la popolazione iniziò a frequentare Arashiyama per svago. Furono piantati numerosi ciliegi, dando origine alla tradizione dell’hanami primaverile. Anche artisti oggi presenti nella nostra collezione venivano qui a dipingere e scrivere haiku. Oggi, circa 1200 anni dopo, giovani e turisti internazionali vivono lo stesso paesaggio, tra gite in barca e passeggiate nelle famose foreste di bambù.

Saga-Arashiyama è quindi un patrimonio vivente, una forma di “arte” tramandata nei secoli. Spero che i visitatori possano coglierne non solo la bellezza, ma anche la profondità storica, rendendo la loro esperienza più consapevole e significativa».