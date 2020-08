Addio a Franca Valeri, aveva da poco compiuto 100 anni

Franca Valeri nella mattinata di oggi si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari. Era nata a Milano nel 1920, aveva compito 100 anni lo scorso 31 luglio.

Le parole di Dario Franceschini

Con queste parole Dario Franceschini, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha annunciato la scomparsa di Franca VAeri in una nota diffusa dal Mibact:

«Franca Valeri: una grande donna, geniale e poliedrica»

«Ci ha lasciato una grande donna. Geniale, poliedrica, sempre in anticipo rispetto ai cambiamenti dei tempi attraversati nei suoi cento anni di vita. Lascia un vuoto ma anche una grande eredità nel cinema, nel teatro, in tutta la cultura italiana».