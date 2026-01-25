Addio a Marian Goodman: la gallerista-mentore è morta a 97 anni

Marian Goodman, una delle figure più consolidate della scena galleristica internazionale, è venuta a mancare all’età di 97 anni. La notizia è stata confermata oggi dalla Marian Goodman Gallery, fondata a New York nel 1977. Goodman ha trascorso più di quarant’anni di carriera a costruire una delle realtà più rispettate nel sistema e se ne va oggi lasciando dietro di sé un’eredità preziosa per l’arte contemporanea.

Marian Goodman nasce nel 1928 negli Stati Uniti e porta avanti fin dall’inizio della sua carriera una visione di galleria assolutamente non convenzionale per l’epoca: il suo punto di forza è stato infatti guardare oltre il mercato locale per costruire relazioni a lungo termine. La sua galleria fu infatti tra le prime a promuovere con continuità negli USA il lavoro di numerosi artisti europei e a lavorare in sinergia con i grandi musei, contribuendo in questo modo a ridefinire la centralità della figura del gallerista come mediatore culturale.

Tra le relazioni artistiche più significative, vi sono senza dubbio quelle con Gerhard Richter, con Philip Guston, Steve McQueen, Thomas Schütte, Roni Horn, Robert Gober e molti altri.

La galleria è stata inoltre protagonista di espansioni internazionali importanti: aperta a Parigi nel 1999 e a Londra nel 2014, ha agito come nodo di una rete globale in cui artisti, curatori e istituzioni cooperano in progetti di ampio respiro. La pratica di Goodman non si è mai limitata alla vendita fine a sé stessa, ma ha spesso incluso il supporto a grandi mostre monografiche, l’incoraggiamento alla produzione di opere site-specific e la costruzione di percorsi istituzionali che hanno segnato la carriera di molti artisti.

Per molti nel mondo dell’arte, Marian Goodman incarnava una forma di mentorship silenziosa ma costante: la sua capacità di ascoltare, di investire nel lavoro degli artisti senza pretese di immediato ritorno e di coltivare relazioni durature ha fatto scuola e ha influenzato generazioni di dealer e direttori museali.

La sua morte arriva in un momento in cui il mondo delle gallerie sta affrontando trasformazioni profonde: dalla ristrutturazione del mercato post-pandemia all’espansione delle fiere globali, fino alle tensioni geopolitiche che condizionano viaggi e relazioni internazionali. In questo scenario, l’eredità di una figura come Marian Goodman, che ha saputo navigare tra mercato e istituzioni, offre un’occasione di riflessione sulla funzione del dealer come ponte critico tra produzione artistica e pubblico.

La Marian Goodman Gallery continuerà le sue attività con un programma già definito per il 2026 e oltre, proseguendo una storia che, più di molte altre, ha dimostrato come la pratica del dealer possa essere al tempo stesso etica, curata e profondamente personale.