Centro Pecci cerca nuovo direttore: a Cristiana Perrella revocato l’incarico

“Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana riunitosi oggi ha deciso di revocare l’incarico di Direttore Generale della Fondazione a Cristiana Perrella, in linea con quanto previsto dal contratto siglato da entrambe le parti il 16 febbraio 2021. Il Consiglio ringrazia la dottoressa Perrella per il suo impegno e il lavoro svolto in questi anni alla direzione del Centro Pecci e le fa i migliori auguri per la sua futura attività professionale”.

Con questo breve comunicato, arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, il Centro Pecci di Prato annuncia un cambio al vertice, con la volontà precisa di sostituire Cristiana Perrella indicendo nell’immediato un bando per un nuovo direttore. Una nota dai toni piuttosto amari, che arriva con la chiusura: “Il Consiglio comunica inoltre di aver avviato una procedura di selezione per nominare il nuovo Direttore, che è prevista concludersi entro la fine di quest’anno. La nuova Direzione avrà il compito di rilanciare l’attività del Centro Pecci come punto di riferimento dell’arte contemporanea in Italia”.

Cristiana Perrella era arrivata al Pecci nel 2018, sostituendo Fabio Cavallucci. Direttrice del Programma di Arte Contemporanea alla British School di Roma, tra i curatori della 16ma Quadriennale, curatrice del Festival delle Arti Performative VIVA, e per la Fondazione Golinelli di Bologna con cui aveva realizzato le mostre dedicate al rapporto tra Arte e Scienza,