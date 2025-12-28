È morta a 91 anni Brigitte Bardot, diva indomabile e icona senza tempo

La scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta oggi all’età di 91 anni, segna la fine di una delle figure più riconoscibili e influenti della cultura visiva del Novecento europeo. Attrice, icona mediatica, corpo simbolico e dispositivo culturale prima ancora che interprete cinematografica, Bardot ha attraversato cinema, moda e costume con un impatto che ha superato i confini dello schermo, incidendo in modo duraturo sull’immaginario collettivo.

Nata a Parigi nel 1934, Brigitte Anne-Marie Bardot debutta giovanissima nel cinema, ma è con Et Dieu… créa la femme (1956) di Roger Vadim che il suo volto e il suo corpo diventano immediatamente un fenomeno globale. Il film inaugura una nuova rappresentazione della femminilità: sensuale, autonoma, sottratta alle convenzioni morali e narrative dell’epoca. Bardot non interpreta semplicemente un personaggio, ma introduce una postura, un modo di stare in scena che rompe con la tradizione del cinema classico e anticipa le trasformazioni culturali degli anni Sessanta.

Nel corso di una carriera che conta oltre quaranta film, Bardot lavora con alcuni dei principali registi del cinema europeo, da Henri-Georges Clouzot a Jean-Luc Godard, da Louis Malle a Jacques-Louis Audiberti. Tuttavia, il suo contributo non si esaurisce nella dimensione attoriale. Bardot diventa rapidamente un’immagine-chiave, un riferimento estetico che travalica il cinema per imporsi nella fotografia, nella moda, nella pubblicità, contribuendo alla nascita di una cultura visiva moderna, seriale, riproducibile.

Il suo corpo — esposto, desiderato, discusso — diventa terreno di confronto pubblico, simbolo di emancipazione ma anche di conflitto. In questo senso, Bardot rappresenta una figura centrale per comprendere la relazione tra spettacolo, genere e potere mediatico nella seconda metà del Novecento. La sua immagine, continuamente ri-mediata, anticipa la logica della celebrità contemporanea e il ruolo dell’icona come costruzione collettiva.

Nel 1973, Bardot sceglie di ritirarsi definitivamente dal cinema, interrompendo una carriera ancora centrale per l’industria culturale europea. Il ritiro segna un passaggio netto: dalla visibilità dello schermo a quella, altrettanto mediatica, dell’impegno civile. A partire dagli anni Ottanta, Bardot diventa una delle figure più note dell’attivismo animalista internazionale, fondando nel 1986 la Fondation Brigitte Bardot. Questa seconda fase della sua vita pubblica contribuisce a ridefinire la percezione della sua figura, spostandola dal mito cinematografico a una presenza politica e controversa.

Negli ultimi decenni, infatti, Bardot è stata spesso al centro di polemiche legate a dichiarazioni pubbliche considerate divisive. Questi elementi hanno progressivamente complicato la lettura del suo lascito, introducendo una frattura tra l’icona storica e la figura pubblica contemporanea. Una tensione che riflette, più in generale, la difficoltà di separare l’eredità culturale di un’immagine dalla biografia e dalle posizioni di chi l’ha incarnata.

Resta tuttavia centrale il ruolo di Brigitte Bardot nella costruzione di un nuovo regime dello sguardo. Più che diva nel senso tradizionale, Bardot è stata un dispositivo visivo capace di catalizzare desideri, paure e trasformazioni sociali. La sua influenza è rintracciabile tanto nel cinema quanto nelle arti visive, nella fotografia di moda, nella pubblicità e nella cultura pop, dove il suo volto continua a essere citato, rielaborato, archiviato.

Con la sua morte, si chiude una stagione fondamentale della storia dell’immagine del Novecento. Ma il segno lasciato da Brigitte Bardot resta attivo: non come nostalgia, bensì come nodo critico attraverso cui leggere il rapporto tra corpo, visibilità e rappresentazione. Un’eredità complessa, stratificata, che continua a interrogare il presente.