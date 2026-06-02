È stata trovata morta a San Paolo Hilde Lynn Helphenstein in arte Jerry Gogosian, voce critica dell’arte

È morta a 40 anni Hilde Lynn Helphenstein, conosciuta a livello internazionale con lo pseudonimo di Jerry Gogosian. La notizia è stata diffusa dopo il ritrovamento del corpo in una stanza del Rosewood Hotel di San Paolo, in Brasile. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte, al momento classificata come sospetta.

Con la scomparsa di Helphenstein, il mondo dell’arte perde una delle figure più influenti e controverse emerse sui canali social e digitali dell’ultimo decennio. Dietro l’account Instagram Jerry Gogosian — lanciato nel 2018 giocando sulla crasi dei nomi del critico Jerry Saltz e il potente gallerista Larry Gagosian — si celava infatti una voce capace di trasformare il meme in uno strumento di critica culturale.

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Quando il profilo apparve online, il sistema dell’arte stava attraversando una profonda ridefinizione dei propri linguaggi pubblici. Fiere, gallerie e artisti avevano ormai colonizzato i social network, ma pochi osservatori riuscivano a coglierne le contraddizioni con l’efficacia di Jerry Gogosian. Attraverso immagini, battute e commenti al vetriolo, Helphenstein smontava rituali, gerarchie e ossessioni del contemporaneo: dalla speculazione economica alla costruzione delle reputazioni, dal culto della celebrity alla trasformazione dell’attivismo in strategia di branding.

Ciò che distingueva il progetto non era soltanto l’umorismo. Jerry Gogosian occupava una posizione ambigua e per questo particolarmente efficace: insider e outsider allo stesso tempo. Conosceva dall’interno il funzionamento del mercato e delle sue reti di potere, ma ne evidenziava continuamente le storture. Una funzione che le valse oltre 150 mila follower, collaborazioni editoriali, il podcast Art Smack e una crescente influenza nel dibattito internazionale sull’arte contemporanea.

Negli anni la sua figura è diventata il simbolo di una nuova forma di critica d’arte, meno legata alle istituzioni tradizionali e più vicina alle dinamiche della comunicazione digitale. Nella sua comunicazione contemporanea e tagliente, Helphenstein ha dimostrato come anche un meme possa farsi capace di raggiungere un pubblico globale.

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La sua morte arriva in un momento in cui il sistema dell’arte appare sempre più intrecciato alle logiche della visibilità online. Un contesto che Jerry Gogosian aveva contribuito a raccontare, spesso con sarcasmo ma senza mai rinunciare a una profonda consapevolezza delle sue implicazioni economiche e simboliche.

Il suo canale Instagram si è riempito in poco tempo di saluti di commiato, tra cui lo stesso critico d’arte Jerry Saltz che scrive: «Sono scioccato da quanto è accaduto. L’ho incontrata alcune volte e in una di questa abbiamo anche discusso assieme. Mi sento così triste per la sua morte; la sua scrittura era sempre così sospettosa, consapevole, perfino nel cinismo. Il mondo dell’arte ha subito l’influenza della sua scrittura. Sono stato molto colpito e divertito dalla sua scelta di usare il mio nome. Ha denunciato e scosso le gabbie dell’arte in un momento in cui era necessario farlo».