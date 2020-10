Renato Lori è il nuovo Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Dopo due giorni di votazioni, svoltesi in via telematica a causa delle norme di sicurezza per la prevenzione da Covid-19, è stato nominato il nuovo Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli: a dirigere lo storico istituto, fondato nel 1752 da Carlo III di Borbone e tra le più antiche accademie europee, sarà Renato Lori, che rimarrà in carica per il triennio 2020-2023. Alla carica avevano concorso anche la prof.ssa Giovanna Cassese, già direttrice dell’Accademia di Napoli dal 2007 al 2013 e presidente dell’ISIA di Faenza, e il prof. Dario Giugliano, docente di Estetica e direttore della rivista estetica. studi e ricerche, edita da Il Mulino.

Il risultato definitivo è stato raggiunto al secondo turno al termine del ballottaggio tra Cassese e Lori, che ha ottenuto un ampio consenso di voti. La direzione di Renato Lori segue al doppio mandato di Giuseppe Gaeta, alla guida dell’Accademia di Bella Arti di Napoli dal 2014.

Scenografo teatrale e cinematografico, Renato Lori è nato a Napoli nel 1955. Si è diplomato nel 1978 in scenografia all’ Accademia di Belle Arti di Napoli e dal 1996 ha insegnato Scenografia presso le Accademie di Belle Arti di Milano, Bari, Catanzaro, Torino, Venezia, Foggia e Catania. Attualmente è docente di Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove è anche stato Coordinatore della Scuola di Scenografia.

Ha pubblicato numerosi libri sulla scenografia teatrale e cinematografica, vantando al suo attivo collaborazioni con registi come Ugo Gregoretti, Mauro Bolognini, Franco Però, Tony Servillo, Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Francis Ford Coppola, Massimo Martella e Alessandro Haber.