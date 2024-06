Salvo Nastasi è il nuovo presidente della Festa del Cinema di Roma

Sarà Salvo Nastasi il nuovo Presidente della Festa del Cinema di Roma, la kermesse internazionale istituita nel 2006 e la cui 19ma edizione si terrà dal 16 al 27 ottobre 2024. Attualmente presidente della SIAE – titolo che sarà mantenuto – Nastasi succede a Gian Luca Farinelli e il suo incarico sarà gratuito. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che dopo aver ringraziato Farinelli per la sua «competenza e passione» e per aver saputo «Coinvolgere l’intera città con gusti diversi e molteplici linguaggi», ha fatto il nome di Nastasi: «Per proseguire questo percorso virtuoso proporrò al Collegio dei fondatori al posto di Farinelli come nuovo presidente del cda della Fondazione Cinema per Roma Salvo Nastasi, la cui grande esperienza tocca numerosi ambiti strategici per il settore del cinema, da quelli artistico-culturali a quelli giuridici».

Nata nel febbraio del 2007, la Fondazione Cinema per Roma promuove il cinema italiano e internazionale portando nella Capitale i più grandi protagonisti del grande schermo, film in anteprima e rassegne cinematografiche. I soci Fondatori della Fondazione Cinema per Roma sono Roma Capitale, Regione Lazio, Cinecittà, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Fondazione Musica per Roma. La direttrice artistica è Paola Malanga, giornalista e critica cinematografica, tra i fondatori della rivista Duel e tra i principali collaboratori di Paolo Mereghetti per il Dizionario dei Film. Direttrice generale è Francesca Via, già direttrice operativa dell’Auditorium Parco della Musica.

La nomina di Nastasi alla Festa del Cinema: le reazioni del Ministero della Cultura

Per l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, la scelta rappresenta «La migliore garanzia per un’ulteriore crescita della Fondazione e della Festa del Cinema». Come un fulmine a ciel sereno è stata invece salutata la notizia dal Ministero della Cultura: «Trovo particolarmente curioso il metodo adottato dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha proposto Salvo Nastasi quale nuovo Presidente della Festa del Cinema di Roma, senza informare il Ministero della Cultura che ha appreso la notizia dalla stampa», ha commentato la Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. «Conosco Nastasi da quando era Segretario Generale del MiC e sono fiduciosa che la sua nomina possa e soprattutto debba, avviare un nuovo percorso», ha continuato Borgonzoni, mettendo in evidenza il ruolo del suo dicastero che, in quanto «Primo contributore della kermesse cinematografica romana, possa finalmente avere il ruolo che gli spetta e non solo una posizione di forma. Ci tengo a ricordare che il nostro supporto è cruciale per garantire il successo della manifestazione».

Salvo Nastasi, dal Ministero agli spettacoli: la biografia

Nato a Bari nel 1973, avvocato, direttore generale del fu Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 2004 al 2015, Salvatore Salvo Nastasi ha ricoperto le funzioni di direttore per lo Spettacolo da Vivo e poi di Capo di Gabinetto del ministero durante diversi governi, da Sandro Bondi a Dario Franceschini. Commissario Straordinario di Governo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro San Carlo di Napoli e dell’Arena di Verona, dal 2015 al 2018 è stato vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario di Governo per la bonifica e la riqualificazione dell’area di Bagnoli-Coroglio a Napoli.

Dal 2017 al 2019 è stato anche coordinatore per la Presidenza del Consiglio per l’organizzazione di Matera Capitale della Cultura 2019. Dal 2016 è presidente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Dal 2018 è alla presidenza della Società Italiana degli Autori ed Editori ed è Consigliere delegato di Treccani Reti.