Il Vaticano ha annunciato la morte di Papa Francesco. Il pontefice, nato Jorge Mario Bergoglio, si è spento questa mattina alle 7:35. “Il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”, ha dichiarato il cardinale Kevin Farrell in un messaggio diffuso attraverso il canale Telegram ufficiale della Santa Sede. Solo ieri il Papa aveva salutato la folla da piazza San Pietro, impartendo la tradizionale benedizione pasquale Urbi et Orbi in occasione della Domenica di Pasqua.

Nel messaggio diffuso dal Vaticano si legge: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. La sua vita intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, soprattutto nei confronti dei più poveri e degli emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo la sua anima all’infinita misericordia di Dio Uno e Trino”.

Negli ultimi anni, le condizioni di salute del Papa avevano destato più volte preoccupazione. Ricoverato al Policlinico Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale, Bergoglio aveva vissuto frequenti ricadute respiratorie, aggravatesi fino a quando un malore lo ho costretto a un ricovero d’urgenza. Un punto debole della sua salute fin dalla giovinezza: a 21 anni gli fu asportato il lobo superiore del polmone destro a causa di una grave infezione.

Dimesso dal Gemelli, era rientrato nella residenza di Santa Marta. Nonostante la fragilità fisica, aveva sorpreso i fedeli con alcune apparizioni pubbliche, culminate nella benedizione pasquale di ieri. Un’ultima manifestazione di vicinanza al suo popolo.

Papa Francesco, un ponte tra fede e arte

Jorge Mario Bergoglio nacque il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, da genitori italiani emigrati dal Piemonte. Dopo essersi diplomato come perito chimico, nel 1958 entrò come novizio nella Compagnia di Gesù. Completò gli studi umanistici in Cile e si laureò in Filosofia a Buenos Aires, dove dal 1964 al 1967 ha insegnato Letteratura e Psicologia. Ordinato sacerdote il 13 dicembre 1969, ha pronunciato i voti perpetui il 22 aprile 1973. È stato Provinciale dei gesuiti in Argentina dal 1973 al 1979. Nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires nel 1992, è diventato arcivescovo della stessa città nel 1998 e cardinale nel 2001. Il 13 marzo 2013 è stato eletto 266mo Papa della Chiesa Cattolica, assumendo il nome di Francesco.

Fin dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha manifestato un profondo interesse per l’arte e la cultura contemporanea. Nel 2017 ha pubblicato il libro La mia idea di arte, in cui esprime la sua visione di un’estetica come strumento di evangelizzazione e mezzo per affrontare le sfide sociali del nostro tempo. In questo contesto, ha sottolineato l’importanza dei linguaggi creativi contemporanei nel comunicare valori spirituali e morali in modo accessibile e coinvolgente.

Nel giugno 2023, in occasione del 50mo anniversario dell’inaugurazione della Collezione d’Arte Moderna dei Musei Vaticani, Papa Francesco ha incontrato numerosi artisti nella Cappella Sistina. Durante questo incontro, ha ribadito il ruolo fondamentale degli artisti come «Custodi della bellezza», evidenziando come l’arte possa contribuire a promuovere l’armonia e la pace nel mondo. Ha inoltre incoraggiato gli artisti a continuare a sfidare le convenzioni e a esplorare nuove forme espressive che possano avvicinare le persone al messaggio evangelico.

Nel 2024, Papa Francesco ha visitato la Biennale d’Arte di Venezia, manifestazione alla quale ha partecipato anche la Santa Sede con un proprio Padiglione, allestito alla Casa di reclusione femminile sull’isola della Giudecca a Venezia. La mostra, curata da Bruno Racine e Chiara Parisi, ha affrontato il tema dei diritti umani attraverso le opere di otto artisti internazionali, tra cui Maurizio Cattelan e Sonia Gomes. Durante la visita alla Biennale, Papa Francesco ha incontrato artisti e curatori, mettendo in guardia contro il rischio che il mercato possa «Rubare l’innocenza» all’arte e auspicando che essa possa valorizzare adeguatamente il contributo delle donne nel panorama artistico contemporaneo.

Papa Francesco ha anche promosso iniziative che uniscono arte e impegno sociale, incoraggiando gli artisti a essere “alleati” nella missione della Chiesa di diffondere un messaggio di amore e compassione. Ad esempio, ha sostenuto progetti di arte contemporanea nelle carceri, in particolare per il Giubileo 2025, come per l’installazione di Marinella Senatore a Rebibbia.