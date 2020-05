Diego Tonus e Anonimo, A Moment of Darkness, Museo MAMbo

Nella sua pratica, Diego Tonus utilizza la riproduzione come strumento di investigazione per questionare sistemi di controllo e strutture di potere presenti nel quotidiano. Attraverso le sue opere che spaziano dalla scultura, al video, alla performance, la ricerca dell’artista analizza l’equilibrio fra le modalità del racconto e il suo contenuto, mostrando in quanta misura esse siano innanzitutto strumenti di potere e di manipolazione: sia sul pubblico che sul proprio oggetto.

A Moment of Darkness è una scultura in cemento e alluminio, un calco in scala 1:1 di un falsario incontrato dall’artista, in una posa che non rivela l’identità del soggetto. La scultura è un ritratto anonimo del falsario ma anche il contenitore per una password (un codice nascosto all’interno della scultura) che da accesso ad 1 Bitcoin. Il valore artistico della scultura e il valore fluttuante nascosto della criptovaluta, saranno due valori coesistenti relativi a questo lavoro. Nel tentativo di appropriarsi dell’idea del falsario e condividerla con il pubblico, l’artista ha registrato il lavoro come trade secret presso l’Ufficio di Proprietà Intellettuali del Benelux.

Diego Tonus e Anonimo, A Moment of Darkness, 2019, cemento alluminoso, Bitcoin, Documenti dell’Ufficio di Proprietà Intellettuali del Benelux, cm 130 x 120 x 80, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, collezione permanente. Opera realizzata grazie al finanziamento Italian Council, 2019 (donazione Van Eyck Academie, Maastricht e Diego Tonus, 2019).

[Scheda a cura del MAMbo]

