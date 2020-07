Luigi Valadier, Coppia di tavoli dodecagonali, Galleria Borghese

Luigi Valadier, Coppia di tavoli dodecagonali, bronzo dorato, porfido (piani), giallo antico, verde antico, bianco e nero di Aquitania, legno scolpito, intagliato e dorato, 1773, Galleria Borghese, Roma, Sala IV.

Il tavolo, l’oggetto più comune di ogni casa. Nelle mani di un grande artefice questo oggetto può divenire un’opera d’arte. Due piani di porfido a dodici angoli, sostenuti ciascuno da un sostegno di forma complessa rivestito e profilato di marmi diversi, ornato di dorature nellemensole poste in alto sui quattrolati e nelle modanature: un profilo di bronzo dorato, disegnato come una fettuccia avvolta a un bastoncino e fermata da piccole foglie orna il ciglio del piano.

Di bronzo dorato sono anche i mascheroni sulle mensole, che danno un significato cosmico a questo mobile d’arredo. Sono quattro, come le quattro Stagioni. I volti delle Stagioni sono rappresentati secondo l’iconografia consueta: il vecchio barbuto e incappucciato per l’Inverno, il giovane coronato di pampini per l’Autunno, le due donne ornate di fiori o di spighe per la Primavera e per l’Estate.

Quattro bellissimi volti diversi per ciascun tavolo, otto modelli diversi usati dall’artista, per dare decoro e senso a questi oggetti, che dalle sue mani nascono davvero fuori dal comune.

(Scheda a cura di Galleria Borghese)

Pezzo da Museo è la rubrica di exibart dedicata alle collezioni dei musei italiani: ogni settimana, schede e approfondimenti sulle opere più iconiche e suggestive oppure sui capolavori meno conosciuti e da riscoprire. Un viaggio nella storia dell’arte, dall’archeologia al contemporaneo, a portata di schermo. Per le altre puntate potete dare un’occhiata qui.