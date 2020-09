Concepita nel 1955 per la cappella della Casa materna AsiloNido Ada Bolchini dell’Acqua in Milano, un istituto di beneficenza dedito a offrire solidarietà alle mamme in difficoltà e ai loro bambini, la Via Crucis “bianca” è frutto della collaborazione fra l’architetto Marco Zanuso, che progettò l’edificio, e Lucio Fontana, che realizzò una decorazione ad hoc per lo spazio della cappella, secondo il principio di unità concettuale fra decorazione scultorea e ambiente. Per il complesso della casa Materna Asili Nido Ada Bolchini Fontana aveva infatti concepito oltre alle 14 stazioni della Via Crucis una decorazione pittorica del soffitto e dei putti in gesso sulla parete dell’altare.

La Via Crucis Bianca di Lucio Fontana

L’opera è composta da 14 formelle ortogonali (le dimensioni sono cm. 41, 5 x 21 ognuna), in ceramica bianca smaltata, brevemente incise e segnate da accenni cromatici intensi, in cui le scene della Via Crucis, dalla condanna a morte fino alla sepoltura di Gesù sono sintetizzate con pochi elementi narrativi. Le figure si stagliano isolate su una superficie di fondo liscia e lucida, incisa da segni netti che anticipano i tagli del celebre ciclo dei Concetti spaziali. Attese, iniziato dall’artista nel 1958.

Il fondo bianco piatto è interpretato dall’artista come se fosse uno schermo sul quale proiettare la sua personale meditazione sul tema della Passione di Cristo, lungo un percorso individuato dai tagli e dell’incalzante ritmo compositivo. Il bianco assume in questo caso la funzione di accogliere e trasmettere la luce, rimandando a profondi messaggi spirituali e trascendentali.

L’opera si inserisce cronologicamente fra la Via Crucis in ceramica policroma riflessa, di collezione privata, e quella in terracotta realizzata nel 1957 anch’essa frutto della collaborazione con Zanuso e oggi conservata presso la chiesa di San Fedele a Milano. Acquisita da Regione Lombardia è conservata dal 2011 al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, nella sala interamente dedicata a Lucio Fontana che ospita anche i bozzetti in gesso preparatori per la V porta del Duomo di Milano e la grande pala della Vergine Assunta, bozzetto preparatorio per un’opera destinata ad una navata d sempre del Duomo di Milano.

(Scheda a cura di Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Milano)

