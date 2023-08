Il Teatro San Carlo di Napoli ha un nuovo Sovrintendente: si tratta di Carlo Fuortes (Roma, 1959), economista e manager culturale, nominato del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo presieduta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il voto è stato unanime con un solo astenuto, quello della Regione Campania. Ad accogliere la proposta, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, affidandogli l’incarico (rinnovabile) con validità fino ad aprile 2025.

<<Mi congratulo per l’indicazione di Carlo Fuortes che vanta un vasto e prestigioso curriculum professionale nella gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Per storia e tradizione il San Carlo rappresenta un’eccellenza mondiale. A Fuortes i miei complimenti, sono sicuro che farà bene>>, ha dichiarato il Ministro.

Come Sangiuliano, Fuortes proviene dagli ambiti RAI, di cui è stato amministratore delegato fino allo scorso maggio, per poi dimettersi. Tra i suoi incarichi più prestigiosi, è stato Direttore generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma. Precedentemente, ha diretto l’Auditorium Parco della Musica in qualità di Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, ha assunto l’incarico di Commissario Straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, mentre nel 2013 è stato Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma. Ha intrapreso inoltre, la carriera da docente universitario, insegnando Sistemi organizzativi dello spettacolo dal vivo presso il DAMS dell’Università Roma TRE.