Art Defender rinnova la partenership con Artfiera e inaugura The collectors.chain Prize

The collectors.chain Prize è il premio acquisizione che costituirà il primo tassello della Collezione Art Defender, nata proprio in questa occasione e che verrà successivamente incrementata con l’intento di supportare le gallerie, gli artisti e, in senso più ampio, il panorama artistico.

Il premio si inserisce all’interno del progetto The collectors.chain, la community dei collezionisti italiani ideata da Art Defender nel 2021 per connettere le voci più autorevoli del collezionismo. Un network di esperienze, passioni, punti di vista per condividere e alimentare le relazioni, il confronto e il dialogo tra le molteplici identità dell’essere collezionista, traducendo in una serie di iniziative l’idea che sta alla base del modello d’impresa di Art Defender stessa: quella di una piattaforma che aggrega intorno a sé collezionisti e operatori del settore accomunati dalla passione per l’arte.

Il collezionista – privato, istituzionale, corporate – rappresenta da sempre l’interlocutore di riferimento di Art Defender, che, in questa occasione, ne vuole nuovamente sottolineare la centralità all’interno del sistema dall’arte, sostenendo il primo ed unico premio all’interno di una fiera assegnato da una giuria composta esclusivamente da collezionisti.

The collectors.chain Prize ha come protagonista la fotografia: il premio sarà assegnato a un’opera che “si distingue per il modo in cui interpreta, sia in chiave di continuità che di rottura, la storia della fotografia”, selezionata all’interno della sezione Fotografia e immagini in movimento di Arte Fiera.

Il premio nasce dallo speciale rapporto con questo medium di Art Defender, che negli anni ha consolidato la propria expertise nella conservazione e gestione di fondi e collezioni fotografiche, lavorando al fianco di istituzioni pubbliche ed enti privati, avvalendosi delle più innovative tecnologie e collaborando con i massimi esperti del settore.

Il comitato della prima edizione di The collectors.chain Prize coinvolge nomi di spicco del collezionismo di fotografia e di arte contemporanea: Chiara Massimello, Ettore Molinario, Roberto Spada. La giuria è presieduta da Walter Guadagnini – Direttore Camera Centro Italiano per la fotografia. La proclamazione del vincitore avverrà il 13 maggio alle ore 16.00 presso Arte Fiera Book Talk Padiglione 18.

Art Defender è l’unica società in Italia a offrire servizi integrati per l’art collection management. I principali ambiti in cui l’Azienda opera sono rappresentati dalla conservazione, dalla consulenza, dall’assicurazione e dalla logistica. Nata nel 2008 da un’idea del suo fondatore Alvise di Canossa, Art Defender conta oggi una rete di oltre 12.000 mq di caveau di massima sicurezza sull’intero territorio nazionale, un team di specialisti interni e un network selezionato di partner che mettono a disposizione le proprie competenze per offrire un portfolio differenziato di attività esclusive e integrate dedicate a collezionisti e detentori di patrimoni artistici.