Giulia Nelli vince il Premio Cramum 2022: la mostra a Milano

Giulia Nelli è la vincitrice della nona edizione del Premio Cramum, promosso dal 2013 dal progetto non profit Cramum. La proclamazione si è tenuta il 9 settembre, al Mercato Centrale di Milano, in occasione dell’apertura della mostra internazionale “LA CADUTA”, curata da Sabino Maria Frassà, direttore del Premio dal 2014. Seconda e terza classificate sono risultate Marta Abbott e Anouk Chambaz.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRAMUM (@cramum)

Il Premio Cramum per Giulia Nelli

Nata a Legnano, nel 1992, Giulia Nelli si è laureata all’Accademia di Brera, a Milano, e ha conseguito il Master IDEA in Exhibition Design del Politecnico. «Ha vinto la sua poetica improntata sul complesso intreccio di legami che vanno a costituire l’identità di una persona e che si sviluppano dalle relazioni con il territorio di origine e con le persone che compongono la comunità di riferimento», ha spiegato Frassà. «Infatti, i legami conservati nella memoria diventano pensieri, significati e schemi mentali, costruendo un ponte tra passato e presente e delineando così la percezione individuale del tempo».

Giulia Nelli sarà accompagnata in un percorso di mostre e pubblicazioni che si concluderà dopo due anni con la personale al Museo Francesco Messina di Milano e, come simbolo del Premio Cramum, riceverà il “cubo”, quest’anno realizzato dalla Marini Marmi in Ceppo di Gré, e il pregiato vino moscato della Cantina Giacinto Gallina.

Il Premio Bite&Go&Cramum

Il Premio Speciale Bite&Go&Cramum, in collaborazione con ArtBite, è stato assegnato a Rossana La Verde da Nicoletta Rusconi, Elsa Barbieri insieme a Sabino Maria Frassà con la seguente motivazione: «La scelta è in linea con lo spirito identitario di ArtBite Project e della sua evoluzione fisica e itinerante “Bite&Go”. Rossana La Verde è perciò l’espressione della volontà di sostenere il coinvolgimento attivo di giovani artisti per i collezionisti di oggi e di domani. Inoltre particolare apprezzamento va al rapporto promosso dall’artista tra l’opera d’arte e la possibile futura declinazione in ambito delle arti applicate».

I finalisti del Premio Cramum, in mostra

I finalisti del premio, tutti under 40, erano Marta Abbott (Repubblica Ceca), Anouk Chambaz (Svizzera), Benedetto Ferraro, Gaetano Frigo, Simone Giai, Rossana La Verde, Giovanni Longo, Giulia Nelli, Lucrezia Zaffarano. Come da formula del Premio Cramum, loro opere sono in mostra al fianco di quelle degli artisti di fama e fuori concorso: Letizia Cariello, Stefano Cescon (vincitore premio Cramum precedente edizione), Franco Guerzoni, Peggy Kliafa (Grecia), H.H. Lim (Cina), Franco Mazzucchelli, Fulvio Morella, Luca Pignatelli e Francesca Piovesan. I loro lavori saranno esposti fino a sabato, 17 settembre, nei 4500 metri quadrati distribuiti su due piani del Mercato Centrale.

1 di 5

La commissione che ha decretato i vincitori era composta da: Marzia Apice, Valentina Ardia, Elsa Barbieri, Loredana Barillaro, Giorgia Basili, Giulia Biafore, Ettore Buganza, Cristiana Campanini, Valeria Cerabolini, Jacqueline Ceresoli, Carolina Conforti, Stefano Contini, Camilla Delpero, Riccardo Fausone, Chiara Ferella Falda, Raffaella Ferrari, Antonio Frassà, Maria Fratelli, Rosella Ghezzi, Pier Luigi Gibelli, Luca Gibello, Luca Gracis, Riccarda Grasselli Contini, Alice Ioffrida, Maddalena Labricciosa, Angela Madesani, Achille Mauri, Marco Miglio, Fabio Muggia, Annapaola Negri-Clementi, Antonella Palladino, Arianna Panarella, Rischa Paterlini, Ilenia e Bruno Paneghini, Federico Pazzagli, Fulvia Ramogida, Iolanda Ratti, Francois-Laurent Renet, Giulia Ronchi, Elisabetta Roncati, Nicoletta Rusconi, Alessandro Scarano, Massimiliano Tonelli, Carolina Trabattoni, Francesca Tribò, Patrizia Varone, Valeria Vaselli, Nicla Vassallo, Giorgio Zanchetti, Emanuela Zanon.