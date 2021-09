I 21 migliori under 35 al mondo, per il Future Generation Art Prize 2021

Il Pinchuk Art Centre Center for Contemporary Art di Kiev ha annunciato la shortlist dei finalisti della sesta edizione del Future Generation Art Prize 2021, il premio internazionale istituito nel 2009 e dedicato agli artisti under 35 la cui ricerca è ritenuta più interessante e promettente, per dare supporto a lungo termine alle future generazioni. Selezionati tra oltre 11.700 candidature provenienti da 200 Paesi, l’elenco finale comprende 21 artisti e collettivi di tutto il mondo.

Gli artisti selezionati per la shortlist del Future Generation Art Prize 2021 sono: Alex Baczynski-Jenkins (33 anni, Regno Unito), Wendimagegn Belete (34, Etiopia), Minia Biabiany (32, Guadalupa), Aziz Hazara (28, Afghanistan), Ho Rui An (29, Singapore), Agata Ingarden ( 26, Polonia), Rindon Johnson (30, Stati Uniti), Bronwyn Katz (26, Sud Africa), Lap-See Lam (30, Svezia), Mire Lee (32, Corea del Sud), Paul Maheke (35, Francia), Lindsey Mendick (32, Regno Unito), Henrike Naumann (35, Germania), Pedro Neves Marques (35, Portogallo), Frida Orupabo (34, Norvegia), Andres Pereira Paz (33, Bolivia), Teresa Solar (35, Spagna), Trevor Yeung (32, Cina) e i collettivi composti da Calla Henkel e Max Pitegoff (USA), Yarema Malashchuk e Roman Himey (Ucraina) e Hannah Quinlan e Rosie Hastings (Regno Unito).

Il collettivo composto da Malashchuk e Himey è stato incluso come vincitore del PinchukArtCentre Prize 2020, un premio nazionale di arte contemporanea assegnato a giovani artisti. Tutti gli altri sono stati scelti da un comitato di selezione internazionale, che include Justine Ludwig, curatore di Creative Time a New York, Julia Morandeira Arrizabalaga, ricercatrice e curatrice, Daniel Muzyczuk, capo del dipartimento di arte moderna del Museo Sztuki di Lodz, Iheanyi Onwuegbucha, curatore CCA Lagos, Jeppe Ugelvig, critico e curatore, Zoe Whitley, direttore di Chiesenhalе, June Yap, Direttore curatoriale, programmi e pubblicazioni del Singapore Art Museum. Il comitato di selezione è stato a sua volta nominato dall’illustre giuria internazionale del Future Generation Art Prize che comprende: Lauren Cornell, Direttore del Graduate Program e Chief Curator presso il Center for Curatorial Studies del Bard College, Jacopo Crivelli Visconti, Curatore della 34a edizione della Bienal de São Paulo, Elvira Dyangani Ose, direttrice di The Showroom, Londra, Bjorn Geldhof, direttore artistico del Pinchuk Art Centre, Shilpa Gupta, artista, Ralph Rugoff, Direttore della Hayward Gallery e Direttore Artistico della Biennale d’Arte di Venezia del 2019, Eugene Tan, Direttore della National Gallery Singapore e del Singapore Art Museum.

Agli artisti selezionati sarà commissionata la realizzazione di nuove opere da esporre al Pinchuk Art Centre di Kiev e alla prossima Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia, nel 2022. La giuria annuncerà i vincitori del premio principale e dei premi speciali durante la mostra “Future Generation Art Prize” al Pinchuk Art Centre di Kiev, nel dicembre 2021. Il vincitore del premio principale riceverà 100mila dollari, suddivisi tra un premio in denaro di 60mila dollari e un investimento di 40mila dollari nella loro ricerca. Un ulteriore premio speciale di 20mila dollari viene assegnato come premio speciale a un massimo di cinque artisti a discrezione della giuria, per sostenere progetti che possano far sviluppare la loro pratica artistica.

Assegnato a cadenza biennale, il Future Generation Art Prize è stato fondato dal magnate ucraino, filantropo e collezionista Victor Pinchuk. Amico di Hans Ulrich Obrist e Julie Peyton-Jones, oltre che di Donald Trump, della sua scuderia fanno parte Jeff Koons, Takashi Murakami e Damien Hirst, che sono anche membri del board del Future Generation Art Prize. Pinchuck deve la sua enorme fortuna al brevetto di varie soluzioni innovative nel campo delle condutture e della distribuzione, usate in molte industrie metallurgiche ucraine e russe, oltre che per la realizzazione di gasdotti. Olafur Eliasson ha realizzato anche alcune installazioni site specific per le sue importanti fabbriche di tubi di acciaio e ruote per treni, oltre a un sole artificiale gentilmente offerto alla città di Dnipropetrovsk. Nel 2015, inoltre, Pinchuk ha anche ricevuto il “Renaissance Man of the Year Award” di Palazzo Strozzi. Famoso per le sue posizioni filooccidentali, Pinchuk è però stato recentemente sanzionato dalla Russia, come lungo strascico del supporto accordato a Trump nel 2015, durante la campagna elettorale.