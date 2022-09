I finalisti del Premio Combat 2022 in mostra al Museo Fattori di Livorno

1186 opere, candidate da artisti italiani e stranieri, provenienti da 40 Paesi diversi. Numeri importanti per il Premio Combat 2022, giunto alla tredicesima edizione, a dimostrare la vitalità dei linguaggi della creatività contemporanea, che trovano sempre nuove strade, modalità e occasioni per esprimersi. E uno spaccato significativo di questo variegato panorama sarà visibile al Museo Civico Giovanni Fattori – Granai di Villa Mimbelli, in occasione della mostra degli 80 finalisti, che aprirà il 17 settembre.

Organizzato dall’associazione culturale Blob Art, in compartecipazione con il Comune di Livorno, con il sostegno della Fondazione Livorno, della Casa editrice Sillabe insieme al partner Opera Laboratori, oltre che di Poliart, azienda leader nella produzione di polistirene espanso, il Premio Combat 2022 rientra nel bando di Toscanaincontemporanea2022 della Regione Toscana.

A selezionare i vincitori, la giuria composta da Ilaria Gianni (curatore indipendente), Francesca Baboni (curatore indipendente), Lorenzo Balbi (direttore MAMbo, Bologna) Andrea Bruciati (direttore Villa Adriana e Villa d’Este, Tivoli), Davide Ferri (curatore indipendente), Stefano Taddei (curatore indipendente).

I riconoscimenti da assegnare

Per la proclamazione dei vincitori delle cinque categorie in gara – Pittura, Grafica, Fotografia, Scultura e Installazione, Video e Performance, con un riconoscimento in denaro per ciascuno – bisognerà aspettare l’8 ottobre, in occasione della cerimonia al Museo Fattori. Qui verrà assegnato per la prima volta il nuovo Premio Combat del valore di 10mila euro, conferito dalla giuria a un solo artista scelto tra gli 80 finalisti.

Da assegnare anche il Premio Speciale Gallerie, per il quale sette gallerie di primo piano nel sistema dell’arte contemporanea e uno spazio indipendente, il SAC – Spazio Arte Contemporaneo di Livorno, selezioneranno, autonomamente rispetto alla giuria del Premio, un artista tra i finalisti, per avviare una nuova collaborazione che si concretizzerà in una mostra personale o collettiva nei propri spazi nella stagione 2022-2023. Le gallerie coinvoltte sono Add-art, Spoleto, IAGA contemporary Art, Clunj, Romania, Labs Gallery, Bologna, Lunetta 11, Borgo Lunetta, Cuneo, Magazzeno, Ravenna, Marina Bastianello Gallery, Venezia, Matèria, Roma

Inoltre, come evento collaterale al Combat Prize si terrà proprio al SAC la personale dell’artista russa Lena Shaposhnikova. «L’artista, vincitrice della scorsa edizione del premio SAC, attraverso le sette tele dipinte a olio esposte insieme a una serie di disegni, rende tangibile, con delicato simbolismo, la propria espressione emotiva; trovando ispirazione nei ricordi della sua patria e nell’analisi sociale», spiegano dell’organizzazione.

Si consolida inoltre il Premio Poliart, che vedrà l’azienda leader nella lavorazione del polistirene espanso, sostenere la produzione di un’opera di un artista selezionato tra i finalisti, rafforzando così il fruttuoso dialogo tra arte, impresa e territorio, fondamentale per lo sviluppo e la conoscenza degli artisti contemporanei. Torna, inoltre, in occasione di questa tredicesima edizione, il premio della Giuria Popolare che permetterà al pubblico partecipante di esprimere le proprie preferenze riguardo le opere in concorso.

Gli 80 finalisti del Premio Combat 2022

Sezione Pittura

Alessandro Artini, Caterina Casellato, Andrea Ceddia, Francesco Ciavaglioli, Jonathan Colombo, Oscar Isaias Contreras Rojas, Marina Cotugno, Saghar Daeiri, Leonardo Devito, Noemi Durighello, Sofia Fresia, Elisa Grezzani, Silvia Inselvini, Massimo Lagrotteria, Pietro Librizzi, Meghan Shawnee Littlewood, Mattia Marchetti, Marco Mastropieri, Matteo Messori, Michele Savino, Lorenzo Modica, Ismaele Nones, Marco Peduto, Ettore Pinelli, Davide Quartucci, Silvia Rosa, Pierlugi Scandiuzzi, Bianca Schroder, Adelisa Selimbasic, Oxana Tregubova.

Sezione Grafica

Elena Arzuffi, Esmeraldo Baha, Crisdevil, Francesco Fossati, Stefano Minutella, Branislav Nikolic, Elisa Pellizzari, Barbara Rosita Raimondo, Guido Ravanelli, Giulia Seri.

Sezione Fotografia

Alessandra Baldoni, Fulvia Bernacca, Giulia Bernardi, Davide Bramante, Monica Carrera, Marilisa Cosello, Crescens, David Solomita, Tommaso Fagioli, Marco Groppi, Mara Palena, Elena Marinou, Lavinia Paolini, Fabrizio Passera, Beatrice Pediconi, Dario Picariello, Lia Ronchi, Silvia Serenari, Marcel Stahn, Antonella Zito.

Sezione Scultura/Installazione

Arianna Ferreri, Camilla Gurgone, Gianni Lucchesi, Caterina Morigi, Andrea Nacciarriti, Beatrice Spadea, Filippo Tappi, Ivano Troisi, Ricardo Aleodor Venturi, Xinhan Yu.

Video/Performance

Anouk Laure Chambaz, Marilisa Cosello, Valentina Gelain, Silvia Gentili, Cristina Lavosi, Maziar Mokhtari, Giulia Sensi, Fei Su, Vaste Programme, Daniele Zoico.