Il Premio Cramum 2022 per giovani artisti raddoppia, con Bite&Go

Arrivato alla nona edizione, il Premio Cramum per giovani artisti raddoppia con il Premio Speciale Bite&Go&Cramum, in collaborazione con il progetto Bite&Go della collezionista e mecenate Nicoletta Rusconi.

Bite&Go è l’evoluzione fisica di ARTbite, profilo Instagram pensato come una vetrina digitale per esporre opere, con una sede permanente a Cascina IDEA – Independent Domus Exhibiting Art, all’interno di un’antica cascina restaurata ad Agrate Conturbia, in provincia di Novara. Progetto dal respiro internazionale, è stato ideato per promuovere opere uniche, inedite, di piccolo e medio formato, a prezzi accessibili e realizzate da artisti emergenti, mid career ed established. Fondato nel 2013, diretto da Sabino Maria Frassà e dedicato agli artisti under 40, il Premio Cramum è stato vinto negli anni da Daniele Salvalai (2013), Paolo Peroni (2014), Francesca Piovesan (2015), Matteo Fato (2016), Giulia Manfredi (2017), Andreas Senoner (2018), Ludovico Bomben (2019), Stefano Cescon (2021). La sua formula prevede una esposizione di artisti di fama internazionale al fianco dei giovani artisti finalisti. Quest’anno i dieci artisti invitati fuori concorso sono Letizia Cariello, Stefano Cescon, come vincitore della scorsa edizione del premio, Park Eun Sun, Franco Fontana, Franco Guerzoni, Peggy Kliafa, H.H. Lim, Franco Mazzucchelli, Fulvio Morella e Luca Pignatelli.

Continuando su questa strada di dialogo, Frassà ha presentato la nuova collaborazione con Bite&Go: Nicoletta Rusconi è entrata a far parte della giuria, mentre Fulvio Morella, Paola Pezzi e Francesca Piovesan, storici artisti di Cramum, hanno aderito a Bite&Go. Rusconi assegnerà il Premio Speciale Bite&Go&Cramum in accordo con il direttore del Premio Cramum, Sabino Maria Frassà, ed Elsa Barbieri, curatrice e già membro della giuria.

«Dopo anni di amicizia, Cramum è felice di dare forma a questa nuova partnership con Nicoletta Rusconi, Elsa Barbieri e il Progetto Bite&Go», ha commentato Frassà. «Siamo accomunati dall’approccio e dalla volontà di perseguire una ricerca artistica indipendente che possa valorizzare nel medio-lungo termine le eccellenze artistiche in Italia. Oggi più che mai è importante dare agli artisti emergenti anche occasioni di visibilità per far conoscere il proprio lavoro nel Mondo. Il Premio Speciale Bite&Go&Cramum è tutto questo», ha continuato Frassà. «Progetti originali come questi, capaci di mettere al centro gli artisti e le loro ricerche, possono aprire la strada a importanti scenari trasversali anche nel mondo del collezionismo», ha aggiunto Nicoletta Rusconi.

L’artista selezionato tra i finalisti del premio entrerà a far par parte di Bite&Go. Il ricavato della vendita dell’opera sarà completamente devoluto all’artista. Il vincitore del Premio Speciale Bite&Go&Cramum sarà comunicato a Milano, il 9 settembre 2022, in occasione della Cerimonia del Premio Cramum e dell’inaugurazione della mostra “LA CADUTA”, incentrata partendo da una rilettura critica dell’omonimo romanzo di Albert Camus, che ha dato il tema di questa edizione del premio.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Marmisti della Regione Lombardia e la Marini Marmi, anche all’artista vincitore del Premio Speciale verrà conferito il Cubo uno speciale riconoscimento realizzato in Nuvolato di Grè, pietra scelta come simbolo dell’edizione 2022 del Premio Cramum.