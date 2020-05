La Scuola di Cinema della RUFA vince al Vertigo Film Festival

Alla classe 3B della Scuola di Cinema 2018/2019 della RUFA – Rome University of Fine Arts sono stati attribuiti due importanti riconoscimenti nell’ambito della prima edizione del Vertigo Film Festival: il “Best Documentary” ed il “Best Editing”. Si tratta di un festival mensile dedicato ai cortometraggi internazionali nel quale si ricercano lavori indipendenti e autoriali senza discriminazioni di budget. Il nome è ovviamente ispirato all’omonimo film di Alfred Hitchcock.

RUFA, dall’inizio della pandemia che tutt’ora condiziona il mondo dell’arte, ha lanciato un messaggio chiaro, nel segno della continuità: la creatività non si ferma. Si va avanti immaginando nuove modalità, rafforzando anche il senso di comunità che già caratterizza l’Accademia, come con il nuovo progetto di talk su Instagram. In questo scenario, l’apporto più sostanzioso è stato generato dai docenti e dagli studenti e i risultati non sono mancati.

Gli studenti RUFA, con il coordinamento del docente Christian Angeli, hanno concorso al Vertigo Film Festival con il progetto Caring about Uno, dedicato allo street artist UNO: regia di Gabriele Labianca, scritto da Andree Lucini, Gabriele Labianca, Carlo Quinto, montaggio Maria Nikole Iacobellis e William Ridley, operatore Gianluca Leccese, organizzazione Sophie Peretz, aiuto regia Daniele Illuminati, musiche Pier Giorgio Talone e Davide Piunti.