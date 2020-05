I talk RUFA su Instagram continuano con una performance di Teho Teardo

RUFA – Rome University of Fine Arts ha pianificato una serie di talk e live performance per dare opportunità di formazione e approfondimento non solo ai propri studenti ma anche a un pubblico più ampio, così da diffondere l’interesse per l’arte contemporanea e la sua conoscenza. Si tratta, nello specifico, di una serie di attività che si legano idealmente al dialogo che ha avuto luogo nei giorni scorsi sui canali Instagram dell’Accademia, tra Daniele Ciprì, noto regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, e Sebastiano Riso, talentuoso regista e sceneggiatore che ha studiato Cinema in Rufa. Prossimo appuntamento dei talk Rufa, martedì, 5 maggio, alle 17.30, con Caterina Tomeo, scrittrice, critica e curatrice, e Teho Teardo, compositore, musicista e sound designer, che sconfineranno nella sonic art e nella ricerca sonora, con Safe and sound, incontro che si chiuderà con una live performance. La diretta è sul canale Instagram dell’Accademia @rufa_university.

Chi è Teho Teardo, il sound designer delle colonne sonore di Paolo Sorrentino

La ricerca di Teho Teardo, friulano di origine, si è rivolta non soltanto all’attività concertistica e a quella discografica, ma anche al rapporto tra la musica elettronica e gli strumenti tradizionali. Negli anni ’90 ha fondato il suo primo gruppo, i Meathead, collaborando poi con Cop Shoot Cop, Lydia Lunch, Erik Friedlander (Masada/J. Zorn) e Mick Harris (ex Napalm Death). Con quest’ultimo ha dato vita al progetto Matera e all’album Same Here, avviando inoltre la realizzazione di molti remix per Placebo, Rothko, Pigface, C.S.I., Marlene Kuntz, Departure Lunge, Front 242 e Sheep On Drugs.

Rilevante è il suo impegno nel mondo del cinema. È lui a materializzare le colonne sonore di molti registi italiani: Gabriele Salvatores, Paolo Sorrentino, Andrea Molaioli, Guido Chiesa, Daniele Vicari, Stefano Incerti e Claudio Cupellini, divenendo un riferimento in questo particolare settore. E i riconoscimenti non sono mancati: primo fra tutti il David di Donatello per il film Il Divo, di Paolo Sorrentino ma anche il Nastro d’Argento per Lavorare con lentezza e L’amico di famiglia. Attualmente sta lavorando su un album con Blixa Bargeld.