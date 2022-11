Un super collettiva per scoprire tutte le ultime evoluzioni dell’arte contemporanea. Aprirà sabato, 26 novembre, nei suggestivi spazi di Villa Brandolini, a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, la mostra dei finalisti del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee 2022, a cura di Carlo Sala.

Promosso dalla Fondazione Francesco Fabbri in collaborazione con la Città di Pieve di Soligo e il patrocinio della Regione Veneto, giunto all’undicesima edizione, il Premio è diventato negli anni un appuntamento particolarmente sentito nel calendario dell’arte in Italia, per la sua capacità di scouting dell’arte contemporanea e rappresentando, al contempo, un ottimo esempio di dialogo tra cultura e territorio. Tra i progetti organizzati dalla Fondazione, ricordiamo il Festival F4 / Un’idea di fotografia: l’ultima edizione, l’undicesima, è stata presentata a luglio 2022 ed era incentrata sul rapporto tra fotografia e paesaggio, tra narrazione documentaria e ricerche sperimentali.

Il medium fotografico ritorna anche nel Premio, che prevede due categorie in gara: “Arte emergente”, dedicata agli under 35, e appunto “Fotografia contemporanea”. La composizione delle Giurie del Premio ha potuto annoverare autorevoli critici e curatori: per la sezione “Arte emergente”, Lorenzo Balbi, Rossella Farinotti, Antonio Grulli, Angel Moya Garcia; per la sezione “Fotografia contemporanea”, Daniele De Luigi, Francesca Lazzarini, Elisa Medde e Mauro Zanchi, con la partecipazione ad entrambe di Carlo Sala, curatore del Premio.

Durante il vernissage della mostra, avverrà la premiazione in cui saranno proclamati i vincitori assoluti delle due sezioni, che riceveranno un premio acquisto di 5mila euro l’uno e vedranno le loro opere entrare nella collezione della Fondazione Fabbri. Saranno annunciate inoltre le menzioni speciali che le giurie hanno voluto attribuire ad alcuni lavori particolarmente significativi ed emblematici della contemporaneità.

Premio Fabbri 2022: i finalisti in mostra

Tra i nomi dei finalisti del Premio Fabbri 2022 in mostra a Villa Brandolini, troviamo alcuni nomi che già hanno avviato un loro percorso riconoscibile nel settore e altri tutti da scoprire.

E dunque, per la sezione “Arte emergente”: Camilla Alberti, Giulio Alvigini, Enrico Antonello, bn+BRINANOVARA, Andrea Bocca, Martina Camani, Nuvola Camera, Simone Camerlengo, Luca Campestri, Silvia Capuzzo, Martina Cassatella, Irene Coppola, Roberto de Pinto, Benedetta Fioravanti, Chiara Gambirasio, Emilio Gola, Cecilia Grelli, Angelo Iaia, Silvia Mantellini Faieta, Agnieszka Mastalerz, Matteo Messori, Jimmy Milani, Giacomo Montanelli, Christian Offman, Laura Omacini, Giulia Querin, Eleonora Roaro, Eva Chiara Trevisan, VEGA (Tommaso Arnaldi e Francesca Pionati), Annalisa Zegna.

Per la sezione “Fotografia contemporanea”, invece, vedremo: Claudia Amatruda, Chiara Arturo, Giorgio Barbetta, Giulia Bernardi, Silvia Bigi, Margaux Bricler, Elia Brignoli, Pietro Catarinella, Alessandra Corti, Marcello Coslovi, Nicola Di Giorgio, Alessandro Fabbris, Lorena Florio, Claudia Fuggetti, Niccolò Morgan Gandolfi, Silvia Gelli, Nicoletta Grillo, Anaïs Horn, Luca Lupi, Orecchie D’Asino, Mara Palena, Claudia Petraroli, Matilde Piazzi, Marco Rossetti, Arianna Sanesi, Marco Strappato, Alessio Tamborini, Tetau, Fabio Valerio Tibollo, Virginia Zanetti.

La mostra dei finalisti del Premio Fabbri sarà visitabile fino al 18 novembre 2022.