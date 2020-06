OXO Collection – The Gallery, con sede a Barga (Lucca), presenta il progetto “Art-Connection (L’arte a sostegno della scuola)” che attraverso una lotteria online vuole sostenere due licei artistici di Lucca nel dotarsi di strumenti per l’alfabetizzazione digitale: l’iniziativa è dedicata agli Istituti secondari superiori d’istruzione artistica Don Lazzeri-Stagi, Stagio Stagi di Pietrasanta e Carlo Piaggia di Viareggio.

“Art-Connection” durerà una settimana, dal 22 al 28 giugno (l’estrazione avverrà il 29 giugno) e vede la partecipazione di 13 artisti che hanno generosamente donato le loro opere: Annalisa Atlante, Florian D’angelo, Eleonora Francioni, Andrea Frediani, Roberto Giansanti, Rob Good, Keane, Fabio Maestrelli, Luigi Paolini, Jorge Romeo, Massimo Salotti, Nicola Salotti, Claudio Tomei.

Le opere donate per la lotteria, che vengono progressivamente caricate, si possono vedere sulla pagina Facebook di OXO Collection – The Gallery, dove si possono trovare anche informazioni sugli artisti.

Come funziona “Art-Connection”?

Le fotografie della opere che è possibile vincere alla lotteria sono disponibili sulla pagina Facebook di OXO Collection – Art Gallery. Per partecipare all’estrazione dell’opera che si preferisce è necessario versare una donazione di 100 euro e indicare per quale opera si desidera partecipare.

Il ricavato verrà interamente devoluto agli Istituti secondari superiori d’istruzione artistica Don Lazzeri-Stagi, Stagio Stagi di Pietrasanta e Carlo Piaggia di Viareggio, patrocinanti l’iniziativa.

L’estrazione avverrà il 29 giugno 2020 alla presenza del Sindaco di Barga Caterina Campani.

Cathy Biasetti, responsabile di OXO Collection – The Gallery, ci ha raccontato il progetto.

Come è nato il progetto della lotteria “Art Connection”?

«La lotteria “Art-Connection” nasce con l’intento di aiutare concretamente gli Istituti secondari superiori d’istruzione artistica Don Lazzeri-Stagi, Stagio Stagi di Pietrasanta e Carlo Piaggia di Viareggio, che necessitano di strumenti per poter proseguire le attività didattiche. Uno di questi istituti, Il Don Lazzeri – Stagio Stagi di Pietrasanta, inoltre, durante il lockdown, ha subito il furto di tutta strumentazione del laboratorio informatico e versa ora in un momento di ulteriore difficoltà.

Riteniamo importante che gli artisti e le gallerie si impegnino per sostenere i giovani studenti di materie artistiche, che spesso si trovano ad avere mezzi e situazioni non adeguate durante il loro percorso di studi».

Al progetto partecipano 13 artisti, come avete scelto gli artisti invitati a donare le opere?

«Gli artisti invitati hanno relazioni di lunga data con la collezione privata OXO Collection, conservata in ART Boutique Hotel Acchiappasogni a Barga, e con la OXO Collection – The Gallery. Si tratta di collaborazioni avviate e implementate nel tempo, attraverso numerose iniziative espositive e performative».

Quali saranno i prossimi progetti di OXO Gallery?

«Dai primi di luglio prossimo la OXO Collection – The Gallery di Barga esporrà il progetto KEANE in residency – The Barga social distancing project, in cui saranno presenti lavori dei tredici artisti che hanno donato le opere per Art-Connection».

Come partecipare?

Per partecipare all’estrazione delle opere donate dai 13 artisti è necessario «versare 100 euro con bonifico bancario all’IBAN IT04R0626070130100000001103 swift code CRFIIT3PXXX e inviare la contabile a oxogallery@oxogallery.com unitamente alla copia di un documento di identità e indicare a quale opera si è interessati», ha spiegato l’organizzazione.

Potete vedere tutte le opere sulla pagina Facebook di OXO Collection – The Gallery.

L’estrazione delle contabili vincenti avverrà il 29 giugno 2020 alla presenza del Sindaco di Barga Caterina Campani.

«La lotteria “Art-Connection” sarà considerata valida solo al raggiungimento di una raccolta fondi minima di 1.500 euro, in caso contrario le somme versate dai partecipanti verranno rimborsate totalmente alle coordinate bancarie di provenienza. Segnaliamo che le erogazioni liberali a favore di Istituti Scolastici sono detraibili dalle imposte», ha precisato la galleria.

Per informazioni contattare OXO Collection – The Gallery per email all’indirizzo oxogallery@oxogallery.com o attraverso la sua pagina Facebook.