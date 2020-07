A Perugia, “La materia delle immagini” scende in strada, per riscoprire l’arte

A Perugia, dal 4 al 18 luglio, si terrà “La materia delle immagini”, una serie di eventi ideati da Simona Frillici con lo scopo di far riavvicinare le persone all’arte. Dopo l’epidemia da Coronavirus è necessario riavviare l’arte, troppo spesso ignorata – o fraintesa – anche dal Governo.

La manifestazione ha avuto inizio il 4 luglio, con Simona Frillici che ha aperto al pubblico il suo studio d’artista, con l’invito a fare esperienza dell’installazione pittorica a parete materia-febbraio-maggio-2020. È un’opera realizzata durante il lockdown, quando l’artista non ha mai interrotto la frequentazione quotidiana del suo studio. La visita sarà accompagnata dalla “Sonografia” realizzata da Antonello Turchetti, suoni raccolti e amalgamati durante la pandemia. Chiusi in casa, il senso dell’udito prevale e scopriamo anche di essere un “Io-sonoro” in grado di sentire quanto solitamente non riusciamo ad ascoltare. G

li eventi continueranno il 15 luglio, presso l’Edicola 518 con l’incontro pubblico intitolato “VEDO DOVE DEVO una via rabdomantrica del pensiero cognitivo” con Bruno Corà. Dal 7 al 18 luglio in un negozio temporaneamente sfitto, Frillici organizzerà un work in progress partecipativo, durante il quale i passanti potranno prendere parte alla realizzazione di un’installazione pittorica. Non è la prima volta che l’artista coinvolge le persone nella produzione artistica, come accade, sempre a Perugia, in occasione della rassegna di arte diffusa del Festival Cazzotto.

La riflessione dietro la materia delle immagini

Gli eventi sono stati ideati come un percorso frammentato, nello spazio e nel tempo, con diversi protagonisti e un unico fine: far fare esperienza dell’arte e, allo stesso tempo, stimolare riflessioni sul senso dell’arte oggi, attraverso varie modalità e su più livelli.

Si parte dalla constatazione secondo cui sembra essere in atto un programma sistematico volto a impoverire la presenza di cultura e di arte. Una situazione in cui gli stessi artisti e tutti gli operatori dell’arte a stento ricordano che “forma” possa assumere la loro “materia”. Come conseguenza di tale smarrimento, si ha una società ignorante e spesso insensibile.

La riflessione continua analizzando la situazione in Italia. Il nostro non è “un Paese per l’arte”, proprio come l’Italia non è un Paese per i giovani. Ma proprio in queste circostanze così eccezionali è necessario essere lungimiranti e superare l’individualismo. Solo l’arte è in grado di scuotere coscienze, mobilitare pensieri e portare vitalità e umanità tra le persone. Ora è messa a sopire, resa innocua. Per attivarla necessita di fiducia, di crederci ancora.