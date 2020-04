Al via i nuovi talk d’artista della Fondazione Francesco Fabbri

Che cos’è l’immagine? Domanda da un milione di dollari e che ogni giorno vede aumentare il montepremi. Perché già prima dell’emergenza Coronavirus era difficile darne una definizione, figuriamoci dopo aver vissuto le esperienze del distanziamento sociale, della quarantena e della fruizione web e di chissà cosa ancora ci aspetta, in questa ormai leggendaria Fase 2. Ed è proprio ai tanti aspetti dell’immagine contemporanea che è dedicata la serie di talk d’artista promossa da Fondazione Francesco Fabbri, in occasione del decennale del Festival F4 / UN’IDEA DI FOTOGRAFIA. Dal 29 aprile al 29 maggio, un doppio appuntamento settimanale, ogni mercoledì e venerdì, sulle pagine Facebook e Instagram della Fondazione Fabbri, che vedrà come protagonisti 11 autori, in dialogo con il curatore Carlo Sala. Dopo il primo appuntamento di mercoledì, 29 aprile, con Niccolò Benetton e Simone Santilli, del collettivo The Cool Couple, sarà la volta di Alessandro Calabrese, venerdì, 1 maggio, alle ore 18.

Costituita per volontà della famiglia Fabbri, con il sostegno del Comune di Pieve di Soligo e del Consorzio BIM-PIAVE di Treviso, Fondazione Francesco Fabbri raccoglie e sviluppa il lascito del Senatore Fabbri promuovendo azioni e iniziative di sviluppo culturale, sociale ed economico in aperto dialogo con tutti i soggetti territoriali di riferimento, sia pubblici che privati. «Attraverso un approccio di tipo glocal, la Fondazione opera al fine di valorizzare l’identità e le sfaccettature della realtà locale mettendo in campo strumenti e linguaggi innovativi riconosciuti e diffusi nella comunità internazionale», è la mission dichiarata della Fondazione che, tra le altre iniziative, promuove anche il Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee, dedicato all’arte emergente e alla fotografia contemporanea.

Dopo gli incontri di questa settimana, i talk della Fondazione Francesco Fabbri vedranno la partecipazione di Paolo Ciregia (Viareggio, 1987), Discipula (collettivo fondato nel 2013 da MFG Paltrinieri, Mirko Smerdel e Tommaso Tanini), Giorgio Di Noto (Roma, 1990), Irene Fenara (Bologna, 1990), Christian Fogarolli (Trento, 1983), Federica Landi (Rimini, 1986), Alessandro Sambini (Rovigo, 1982), Alberto Sinigaglia (Arzignano, 1984) e Emilio Vavarella (Monfalcone, 1989).