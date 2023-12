Arte, cultura e relax nel cuore di Palermo: apre Maison Bocum

Un nuovo spazio per la socialità e l’arte, il food e il design, nel centro storico della Palermo più autentica: apre nel cuore dell’antico mercato della Vucciria, in uno dei suoi scorci più suggestivi, in via Cassari, Maison Bocum, una “casa contemporanea” dedicata all’ospitalità, al buon cibo e al buon bere, alla creatività in tutte le sue forme, tra arte visiva e musica. Un vero e proprio “retreat urbano”, progettato e voluto dal gruppo Virga&Milano con la collaborazione degli Studi AM3 Architetti associati e Musumeci Design, dove si potranno gustare piatti internazionali e drink ricercati ma anche assistere a un incontro o a una lectio, incontrare un’artista o un musicista, leggere l’ultimo numero della rivista culturale di tendenza o sfogliare un catalogo di una mostra appena inaugurata a New York.

Eat, drink and be joyful

«“Eat, drink and nap”: mangia, bevi e fatti un pisolino, era il motto di Jones, fondatore di Soho House, per Maison Bocum potremmo dire “Eat, drink and be joyful”, godimento, relax e benessere, senza dimenticare la privacy e la possibilità di rifugiarsi in uno spazio in cui trovare armonia e concentrazione, tempo per condividere con altri le stesse necessità e scambiare idee, un luogo che stabilisce connessioni e crea opportunità», spiegano da Maison Bocum.

Al piano terra, un grande bancone con cucina a vista, al primo piano la White room, una sala bianca e luminosa, con tavoli per lunch e dinner ma anche project room per iniziative e mostre temporanee. Seguono spazi più o meno privati che accolgono il bancone bar, una sala con cantina climatizzata e una sala liquori. L’ultima rampa di scale conduce ad una piccola terrazza incastonata tra i tetti del centro storico di Palermo. Tutti gli ambienti sono caratterizzati da ricchezza e varietà dei rivestimenti, fatte di carte da parati, ceramiche, boiserie e specchi che generano spazi avvolgenti e intimi.

«Abbiamo sempre creduto nel Bocum ma avevamo voglia di andare oltre, di spingerlo verso nuove frontiere per dar vita a qualcosa di unico a Palermo. Maison Bocum nasce dall’idea di creare uno spazio eclettico in cui poter passare il proprio tempo trasformandolo in esperienza di lusso. La nostra ispirazione sono state le Club House inglesi, espressioni del mangiare e bere bene, del creare incontri e connessioni, circondati da cultura, arte e musica. Insieme ai due studi di architettura coinvolti nel progetto, abbiamo voluto fare un ulteriore atto d’amore verso la nostra città. Maison Bocum sarà un rifugio di attori di vita e amici in cui il tempo sarà il vero protagonista. Come dice un fratello: “L’utopia finisce quando la realtà avanza”, così nasce Maison Bocum».

Una stanza tutta per sé e Think Tank: arte e cultura da Maison Bocum

Con la consulenza scientifica di Agata Polizzi, il primo progetto artistico di Maison Bocum coinvolge la project room, con il format Una stanza tutta per sé. Il programma prevede di affidare a un artista la visione sullo spazio della stanza centrale di Maison Bocum. All’artista, in accordo con i tempi e le logistiche della Maison, sarà chiesto di “progettare lo spazio”, rendendolo unico e consentendo alla community di partecipare alla realizzazione e, quindi, di abitare l’opera.

A gennaio 2024 Maison Bocum aprirà la prima Open Call for Contemporary Art allo scopo di valorizzare, promuovere e sostenere le arti visive e gli artisti contemporanei. La call per la Project Room invita gli artisti a progettare un intervento site specific per lo spazio dedicato di via dei Cassari a Palermo. La call intende avviare una riflessione sul ruolo di spazio della quotidianità come luogo “necessario alla bellezza”, nonché necessità di azione creativa dal basso con cui artisti e spazi indipendenti cooperano alla rigenerazione sociale, culturale, politica della città.

In programma anche Maison Bocum Think Tank, un ciclo annuale di quattro incontri che daranno la possibilità di incontrare a Maison Bocum personaggi del mondo della cultura e delle arti e di sviluppare un confronto, un laboratorio di idee, immaginare dialoghi e confronti su temi di interesse relativi ai linguaggi del contemporaneo. Il programma degli incontri verrà comunicato a gennaio insieme alla call.