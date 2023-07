Piena estate, atmosfere sospese, spiagge e, dunque, appuntamento venerdì, 21 luglio 2023, dal tramonto all’alba, al KM-278 della spiaggia di Marzocca di Senigallia, per Demanio Marittimo, la maratona dedicata all’architettura, alle arti e al design. Curato da Cristiana Colli e Pippo Ciorra, Demanio Marittimo è arrivato alla 13ma edizione e ormai rappresenta una tappa fissa della bella stagione, un’occasione di incontro al bordo del mare e del tempo – in una fase di passaggio tra il giorno e la notte e il giorno, dalle 18 alle 6 – per confrontarsi su temi di stretta attualità.

Demanio Marittimo 2023: SPAZIOCORPO

Il titolo di questa edizione è SPAZIOCORPO, parola che presuppone dialoghi e conflitti, ma anche fragilità e intensità e che racchiude tutte le sfumature di senso che Demanio ha avuto modo di affrontare nel suo percorso: comunità, coesistenza, progetto, cultura, conoscenza, visione, sviluppo, cura. Termini chiave della contemporaneità, restituiti in questa occasione dai progetti e dalle suggestioni di artisti, architetti, studiosi, imprenditori, scienziati, uomini e donne delle istituzioni, autori nell’accezione più ampia. «L’ibridazione di queste due parole permette di espandere la dimensione etica, artistica, scientifica e culturale e di collocare la relazione tra corpo e spazio in una prospettiva allo stesso tempo progettuale, individuale e collettiva. Responsabilità del singolo e delle tante governance che definiscono le forme del potere contemporaneo: potere economico, scientifico, politico, culturale», spiegano dall’organizzazione. «I punti di vista vanno dall’arte all’architettura, dalla scrittura alla geometria, dalla misura alla cucina al cibo».

Il programma di incontri

Come da consuetudine di Demanio Marittimo, lo spazio pubblico che farà da sfondo all’incontro è stato realizzato a seguito di un concorso tra gli studenti della Scuola di Architettura della TU Wien – Università di Vienna, è la più grande istituzione di ricerca e istruzione dell’Austria nel campo della tecnologia e delle scienze naturali. Il progetto vincitore, scelto all’unanimità dalla Giuria, è stato Swim. Il Demanio si aprirà come sempre con l’omaggio al Maestro del Territorio, quest’anno l’artista Enzo Cucchi, marchigiano di Morro d’Alba, autore celebrato in tutto il mondo, in questo momento protagonista di una grande mostra al MAXXI.

Tra gli ospiti di Demanio Marittimo 2023, Florinda Saieva, Fondatrice con Andrea Bartoli di FarmCulturalPark, il Sindaco di Peccioli Renzo Macelloni, e quello di Tirana, Erion Veliaj, tra gli autori della rinascita dell’Albania nel segno della cultura e della sostenibilità. E poi Giulio Vesprini, esponente della scena grafica e urbana italiana, la neuroscienziata Martina Ardizzi e il direttore del Museo del Design Italiano della Triennale Marco Sammicheli. In una ideale linea di continuità con la Biennale di Architettura curata da Leslie Lokko, tra gli ospiti anche il collettivo Fosbury, curatori del padiglione italiano e alcuni dei gruppi che hanno coinvolto nel loro progetto.

Tra le vicinanze e le intersezioni di questa edizione la mostra “Camere con vista. San Benedetto/Pesaro. Andata e ritorno”, a cura di Cristiana Colli e Carlo Birrozzi, progetto vincitore dell’avviso pubblico Strategia Fotografia 2022 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che presenta le opere di quattro autori – i fotografi Luca Capuano, Paola De Pietri, Pierluigi Giorgi e il sound artist e film maker Alessio Ballerini. La fotografia avrà un altro ospite speciale, Mario Cresci, ospite di una grande mostra al MAXXI di Roma a cura di Marco Scotini.

Food experience a Demanio Marittimo 2023

Come ogni anno, anche l’esperienza del cibo è l’occasione di restituire storie originali. Stavolta, scopriremo quella della Cheffa Maria Vittoria Griffoni, personalità eclettica e cuoca ufficiale e personale di Jovanotti in tour. Suo il light dinner del Demanio: la cena in una scatola, una sorta di microarchitettura allestita come pasto. Per affrontare la maratona notturna ci sarà un’altra novità, il caffè di Antonio Tombolini, oltre al nuovo Gin del Demanio che ogni anno esce dalle idee e dalle abilità di Spaccio Senigallia.

Per il programma completo, potete dare un’occhiata qui.