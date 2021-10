Arte, graffiti e style writing: a Napoli apre Hard2Buff Warehouse Gallery

Inaugura con una mostra personale di Walter Molli il nuovo spazio espositivo Hard2Buff Warehouse Gallery. Un luogo che, per estetica e impatto, sembra essere stato catapultato dai sobborghi di New York o dai quartieri artistici di Berlino: un deposito di spray, un laboratorio di produzione, uno spazio di aggregazione e promozione dell’arte territoriale, un’oasi culturale nella desolata e periferica area industriale di Napoli. Unico distributore della Montana Cans in Italia (main brand di spray per i graffiti e l’aerosol art), Hard2Buff non ha la presunzione di riqualificare l’area – sfida alquanto ardita – ma sicuramente si propone come buona pratica che potrebbe unire le piccole e medie imprese al settore culturale e artistico, sfruttando alternativamente circa 100 metri quadrati di soppalco che, dal 2022, saranno dedicati ad artisti urbani contemporanei, noti e underground, locali e internazionali.

Lo spazio profit sarà utilizzato anche per attività non profit, con lo scopo di divulgare e avvicinare il pubblico all’arte, cercando di trasmettere e comunicare l’importanza del patrimonio culturale tramandato sui treni delle metropolitane, sui pilastri di un ponte autostradale, sulle saracinesche di un’attività commerciale chiusa e abbandonata ormai da anni.

L’evento espositivo “Head Hunter”, curato da Hard2Buff in collaborazione con ShowDesk, NoColorSketch e la famiglia Molli, rivela al pubblico il filo conduttore che lega l’arte di strada a quella dei salotti, passando dai graffiti alla pittura, dallo style writing ai ritratti d’autore.

Una serie di 11 tele raccontano i volti dei graffiti writers con l’intento di preservarne l’anonimato, caratteristica principale della cultura dei graffiti. Walter Molli infatti omaggia simbolicamente l’artista nascosto per eccellenza, utilizzando la pittura come mezzo di promozione e, allo stesso tempo, protezione: il volto infatti è esplicitato all’osservatore senza manifestarne completamente l’identità.

In occasione della mostra è stato presentato anche lo style diary dell’artista: un quaderno di stile che raccoglie oltre 100 sketch in bianco e nero dove è possibile ripercorrere l’evoluzione stilistica del lettering d’autore. La collana editoriale Style Diary è curata da TRES e indaga le ricerche stilistiche di writers nazionali e internazionali. Hard2Buff Warehouse Gallery è il luogo dove poter trovare tutto questo: arte senza etichette, ricerca stilistica, letteratura dal basso, vernice e carattere. Un nuovo riferimento per i collezionisti di nicchia, per gli appassionati dell’altra arte, quella alternativa al sistema, da scovare tra i magazzini, le raffinerie e i capannoni industriali di Ponticelli. La mostra è aperta fino al 5 novembre, dal lunedì al sabato, prenotando all’indirizzo email contact@hard2buff.it.