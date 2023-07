ARTOUR-O e il Rispetto è un MUST! arriva a Genova il 10 luglio

A cura di Tiziana Leopizzi, ARTOUR-O e il Rispetto è un MUST! arriva a Genova – dopo la tappa ad Asunción, e presenta per la prima volta a Genova i LuxBox di Geo Florenti, insieme alle opere dei tre artisti genovesi della Committenza – Giua, André Parodi Monti e Franco Repetto – presenti fin dalla prima edizione di ARTOUR-O a Firenze 19 anni fa.

Il 10 luglio, nella giornata dedicata a Maria Fulvia Leopizzi e al suo amore per l’Arte, i LuxBox di Geo Florenti, fulgido esempio di Rispetto, illumineranno il Teatrino del Doge – suggestivo spazio da poco recuperato alla Città – e le Terrazze del Ducale, palcoscenico ideale per un’esperienza come questa, che unisce l’arte alla poesia, alla tecnica, alla filosofia, alla ecosostenibilità, all’economia.

Florenti, per la prima volta ad ARTOUR-O il MUST, si contraddistingue nel panorama artistico per la realizzazione di istallazioni di luce a consumo zero. I suoi LuxBox sono frutto della personale intuizione, definita del «quasi nulla», che permette di godere della luce a consumo zero. L’impatto zero di queste opere si concretizza nel riciclo della luce artificiale con celle fotovoltaiche per la generazione di energia: ovvero consumo zero e semplificazione delle componenti tradizionali utilizzate nelle tecnologie a Led convenzionali. Le applicazioni di questa tecnica, chiamata SolarIndoor, sono molteplici: illuminazione a consumo zero di cartelloni pubblicitari, insegne luminose, segnaletica stradale e aeroporti, stazioni, uffici, semafori, vetrine negozi, opere d’arte nei musei, monumenti, tunnel, abitazioni, per citarne solo alcune.

Nell’ambito della mostra promossa a Genova, AlterEgo Consumo -> 0, sarà possibile vedere anche le opere ispirate dalla musica di Maria Pierantoni Giua – musicista e artista presente a tutte le edizioni di ARTOUR-O il MUST – il lavoro di Andreina Parodi Monti, seguita da Ellequadro Documenti e presente in ARTOUR-O il MUST come artista della Committenza, fin dagli esordi a Firenze nel 2005, e di Franco Repetto, presente in importanti istituzioni e protagonista ai MISA Museo e ad ARTOUR-O il MUST a Genova, Firenze, Londra, Praga, Mérida, Montecarlo, Portofino, Barcellona, Funchal Madeira, e con MISA a Treia, Guidonia Montecelio e Torgiano, Malta, Matera, Punta del Este e Asunciòn.

È proprio da Asunciòn, dove da poco si è concluso uno degli appuntamenti, che ARTOUR-O e il Rispetto è un MUST è partito per raggiungere Genova, confermando che l’arte è comunicazione e motore d’impresa. Oltre ad assolvere al compito primario di migliorare la qualità della vita, il suo valore catartico ne fa cibo per la mente e per lo spirito, trasmettendo un attimo di sintonia con la serenità e l’armonia. Arte quindi seguendo gli insegnamenti dei Maestri che hanno riempito i nostri libri di Storia dell’Arte.

Attivo a Firenze dal 2005, dove torna ogni anno e riparte verso il Mondo, ARTOUR-O il MUST è una piattaforma dedicata alla promozione della creatività dell’arte contemporanea, del design, del mondo dell’Impresa e delle Istituzioni, che ha lo scopo di rivalutare e attualizzare infatti il ruolo della Committenza illuminata, che nel passato ha avuto fulgide testimonianze in personalità come Isabella Gonzaga o Lorenzo il Magnifico o Giovanni XXIII, per lasciare così anche oggi il segno del nostro momento storico.