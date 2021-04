Computer-generated imagery: le masterclass di Fondazione Prada e ETH Zurich

FONDAZIONE PRADA E GTA EXHIBITIONS, ETH ZURICH PRESENTANO “STURM&DRANG” DAL 7 APRILE 2021

Risultato della collaborazione tra Fondazione Prada e ETH Zurich, il progetto “Sturm&Drang” esplora le pratiche, le esperienze e gli ambienti legati alla Computer-generated imagery (CGI).

A cura di Luigi Alberto Cippini (Armature Globale), Fredi Fischli e Niels Olsen (gta exhibitions, ETH Zurich), “Sturm&Drang” si articola in una serie di masterclass online dal 7 aprile 2021 e in un progetto espositivo negli spazi di Osservatorio Fondazione Prada a Milano dal 16 settembre 2021 al 17 gennaio 2022 e successivamente presso gta exhibition, ETH Zurich.

«Il titolo del progetto – hanno spiegato gli organizzatori – è un chiaro richiamo a Sturm und Drang (Tempesta e impeto), il movimento culturale e letterario nato in Germania nella seconda metà del XVIII secolo. Si riferisce alla doppia natura della CGI e alla sua capacità di creare immagini sia iperrealistiche che fantastiche. L’acronimo CGI indica una pluralità di contenuti visivi statici o animati, creati attraverso l’uso di software di imaging. Questa produzione di immagini e video è finalizzata a diversi ambiti, dagli effetti speciali al cinema, ai videogiochi, ma anche il contesto la medicina, l’ingegneria, le arti visive e le applicazioni di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR). Rafforzata dalla pandemia, la CGI sta guadagnando una presenza crescente nella vita quotidiana anche attraverso i social media».

La prima fase: “Sturm&Drang Studio”

«La prima fase del progetto – si legge nel comunicato stampa – è costituita dal corso universitario online “Sturm&Drang Studio”, rivolto a 185 studenti dell’ETH Zurich, tenuto dai tutor Luigi Alberto Cippini, Fredi Fischli e Niels Olsen. Concepito come una piattaforma collaborativa di analisi e produzione, “Sturm&Drang Studio” è il risultato di uno scambio di competenze tra un istituto di formazione universitaria come ETH Zurich e un’istituzione culturale come Fondazione Prada.

Avviato il 22 febbraio 2021, “Sturm&Drang Studio” ha una durata di 3 mesi e alterna lecture e workshop rivolti unicamente agli studenti iscritti al corso e masterclass pubbliche accessibili dal 7 aprile 2021 attraverso il canale YouTube di Fondazione Prada. Gli incontri pubblici vedranno la partecipazione di ospiti internazionali provenienti da diversi ambiti della cultura e della produzione digitale, tra i quali il Vice Presidente della Ricerca di The Walt Disney Studios e il direttore di DisneyResearch|Studios Markus Gross; lo studio francese Artefactory Lab specializzato nella visualizzazione dell’architettura e dei progetti urbani e paesaggistici; le artiste francesi Sybil Montet e Sara Sadik; l’artista svizzero Emanuel Rossetti e l’artista di base a New York Meriem Bennani, tra gli altri».

La seconda fase: Sturm&Drang” all’Osservatorio Fondazione Prada, Milano, e poi a ETH Zurich

«La fase successiva del progetto – prosegue il comunicato – prenderà forma nella mostra “Sturm&Drang”, in programma negli spazi di Osservatorio Fondazione Prada a Milano dal 16 settembre 2021 al 17 gennaio 2022 e sucessivamente presso gta exhibition, ETH Zurich.

Una riflessione sull’infrastruttura reale e virtuale dell’industria CGI sarà al centro di questo secondo capitolo. “Sturm&Drang” non si concentra sul prodotto finale – l’immagine ultimata – o sulle opere d’arte che adottano queste tecniche cibernetiche, rivela piuttosto i metodi di produzione che sorreggono questa potente economia dell’immagine».