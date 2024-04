ElectroKids: a Roma, il primo festival di arte digitale per ragazz* elettric*

Dal 13 al 28 aprile, il Casilino Sky Park di Roma ospita ElectroKids, il primo festival di arte digitale e videomapping interamente dedicato ai giovanissimi. Con un programma ricco di mostre, installazioni, videomapping e laboratori pratici, ElectroKids Festival mira a coinvolgere i più giovani e le loro famiglie in attività culturali, di intrattenimento, di formazione, invitando a esplorare e a sperimentare col mondo delle tecnologie multimediali e digitali in ambito artistico (immersive art, video arte, arte digitale, video mapping, interactive art).

Una sala immersiva di 200 metri quadrati accoglierà la Gustav Klimt Experience, curata da Fake Factory, che torna a Roma dopo i record di presenze registrate e la recente esposizione in Messico. Grazie a videoproiezioni monumentali e sofisticate tecnologie digitali i visitatori potranno immergersi nell’arte del celebre pittore austriaco e nelle opere virtuali, trasmesse in rotazione ogni 60 minuti, di artisti e artiste e collettivi internazionali come Ari Dykier (Polonia), Glowing Bulbs (Ungheria), Emiko (Polonia) e LIZ del collettivo FLxER (Italia), in una panoramica variegata e stimolante delle tendenze artistiche contemporanee.

Nella sala installazioni si potrà sperimentare con l’opera interattiva Particles di FLxER, che permetterà ai visitatori di creare forme geometriche astratte attraverso una leap station, e utilizzare visori VR per viaggiare in Fantomas – VR Arab Science Fiction, una collezione di otto progetti di artisti egiziani e palestinesi che esplorano il mondo della realtà virtuale e della fantascienza. A queste, si affiancano i videomapping di Darklight Studio (Brasile), di Kanaka (Italia), del collettivo BLIVET degli studenti RUFA di Multimedia Arts and Design, di Zazarac (Romania) che curerà le videoproiezioni sulla facciata del Centro Commerciale.

Ma ElettroKids non è solo spettacolo: durante i fine settimana, bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni avranno l’opportunità di prendere parte a workshop pratici e laboratori creativi dove potranno esplorare il mondo dell’arte digitale. Diversi workshop, tutti gratuiti, guidati da esperti del settore tra cui NO APP, un laboratorio per imparare a vivere senza cellulare, laboratori di arte immersiva, di videomapping, di incesioni, per muovere i primi passi nella musica elettronica e un laboratorio di stop motion astronomico dove imparare a come animare astronavi e dischi volanti. E le opere create dai giovani artisti digitali saranno esposte durante la mostra.

A completare il programma, infine, ci saranno i DJ set e le performance live, che coinvolgeranno grandi e piccoli in momenti di divertimento e creatività. Il festival si concluderà il 27 aprile con la performance visuale dell’artista multimediale inglese Tobyz, intitolata Fuel, un’opera che esplora le connessioni tra arte, tecnologia e cultura di massa attraverso il racconto della celebre Love Parade di Berlino.

Il programma aggiornato e tutte le informazioni sono disponibili sul sito electrokids.net.