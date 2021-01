Newsletter Fatima: l’arte appare nella Posta in arrivo

Si chiama Fatima la nuova newsletter dedicata all’arte contemporanea, ricca di contenuti ipertestuali, approfondimenti e immagini. Il progetto, inaugurato lo scorso luglio, è stato realizzato da due storici dell’arte, giornalisti e redattori di Inside Art: Francesco Angelucci e Fabrizia Carabelli. Il prospetto grafico è stato invece creato dallo studio Co-Co.

«Ciao sono Fatima, non sono la Madonna ma faccio miracoli lo stesso; tipo ieri, andavo per campi, ho visto due pellegrini: chiedevano arte contemporanea», recita l’apertura del sito della newsletter Fatina. Il titolo Fatima si lega appunto alla natura epifanica degli spunti proposti dalla newsletter: vere e proprie “apparizioni” di contenuti artistici. Lo stesso logo della newsletter Fatima, richiede uno sforzo per essere messo a fuoco.

Fatima: newsletter, piattaforma di approfondimento e altro ancora

Le finalità del progetto sono legate a un nuovo modo di intendere la newsletter, da contenitore informativo e promozionale a vera e propria piattaforma di approfondimento artistico, tramite notizie, immagini, meme, video, suggestioni e fatti più o meno noti. La scelta del nome richiama, inoltre, una dimensione ascetica e ideale dell’arte, ricollegandosi esplicitamente alla città del Portogallo nota per le molteplici epifanie della Madonna.

L’ultima puntata, “Troppa grazia“, trae spunto dalla recentissima vicenda relativa al like partito dalla pagina Instagram di Papa Francesco e diretto alla foto di una modella brasiliana. La vicenda offre la possibilità di indagare sull’iconografia che ripercorre la storia dell’arte antica e contemporanea.

È possibile leggere la newsletter online su fatimamgzn.substack.com, dove sono in archivio anche le puntate finora pubblicate, oppure iscriversi per riceverla via mail. I contenuti di Fatima sono disponibili anche su Instagram: fatima_mgzn.

«Quando meno te lo aspetti, riceverai in posta un’apparizione: d’altra parte i miracoli fanno così, abbi fede». Tra droni e Madonne, da Trump ai Lanzichenecchi, le email della newsletter di Fatima sapranno sorprendervi e farvi riflettere con contenuti accattivanti e sempre nuovi.