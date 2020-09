Her Clique è la nuova piattaforma online dedicata alle donne artiste

Il 15 settembre 2020 debutterà Her Clique, una nuova piattaforma d’arte online dedicata alla promozione del lavoro di artiste che si identificano come donne, con annessa vendita di una serie di opere limitate di Zoë Buckman. L’intento di Her Clique è quello di promuovere artiste donne, per rendere la loro arte più accessibile, supportando anche importanti organizzazioni no-profit.

La piattaforma introdurrà collaborazioni artistiche mensili per le quali verranno appositamente create delle opere in edizione limitata, che saranno poi presentate per la vendita, con dei prezzi appetibili. Una parte dei proventi di ogni vendita sarà devoluta a diverse organizzazioni no-profit, in primis United Way NYC, un’organizzazione che aiuta i newyorkesi ad avere uno stile di vita auto-sufficiente.

In relazione alla riappropriazione del termine clique, spesso utilizzato per indicare un gruppo ristretto ed esclusivo di persone, Her Clique si propone invece di diventare un gruppo aperto. Ogni collaborazione di ciascun artista prevede una presentazione di una serie di opere commissionate, con un nuovo artista aggiunto ogni mese. Gli artisti inclusi quest’anno, fra le altre, saranno Zoë Buckman, Natalie Frank e Alonsa Guevara. Il sito web pubblicherà anche Her Clique Stories, una serie di video che mostrano il profilo delle artiste i cui lavori sono offerti nel sito.

«L’obiettivo di Her Clique mi ha attratta fin da subito», ha detto Zoë Buckman. «Sono onorata di debuttare come artista in questa collaborazione con una piattaforma che mette alla prova le artiste donne e contemporaneamente raccoglie fondi per United Way NYC».

Al debutto, Her Clique presenterà due edizioni dei lavori tessili di Zoë Buckman, celebre per le sue opere di tessuto, scultura, neon e fotografia. Nella sua ricerca, Buckman indaga anche altre tematiche che includono il femminismo, la sessualità e altre norme culturali. La prima edizione dell’artista per Her Clique comprenderà anche, a un prezzo accessibile, una collezione di fazzoletti intessuti con un estratto di una poesia dell’artista, con ogni pezzo preparato con un materiale vintage. La seconda offerta prevede un’edizione di tre grandi lavori, dei runner vintage, dimostrazione della completezza del lavoro tessile di Buckman.