La Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship ha lanciato Homo Faber Guide, progetto di punta della fondazione. Si tratta di una piattaforma digitale attraverso la quale è possibile entrare in contatto con i mestieri legati all’arte più importanti di tutta Europa. Per gli amanti dell’Italia, poi, è lo strumento adatto per scovare e ammirare le nostre eccellenze artigiane, grazie al contributo della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. Basterà un click per scovare le speciali maestranze che si nascondono in ogni angolo d’Italia e trovare dei corsi che stimolano e promuovono la creatività.

Il direttore della Fondazione Cologni e co-direttore della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, afferma che «Homo Faber Guide invita a scoprire la meraviglia della differenza, in territori ricchi di tradizioni e talenti. La nostra speranza è che diventi uno strumento al servizio di tutti: artigiani, esperti, apprendisti e viaggiatori».

Il progetto inaugura con più di 650 artigiani in 25 nazioni europee. La piattaforma consente di entrare in contatto con gli ambasciatori presenti in tutte le città abbracciate dal progetto, invita gli utenti a conoscere le singole realtà proposte, promuove esperienze con gli stessi maestri e si rivela una miniera di scoperte: botteghe, corsi, mostre e visite guidate curate da artigiani, musei e gallerie. Il saper fare artigianale viene così valorizzato e promosso, abbandonando la vecchia idea di semplice manovalanza al servizio di altre figure.

Homo Faber Guide: le sezioni

La Homo Faber Guide si articola in diverse sezioni: Discover, Visit, Experience e Ambassadors. Nella prima sezione è possibile scoprire i migliori maestri artigiani e i nuovi talenti, gli atelier e le manifatture d’eccellenza, con la possibilità di mettersi in contatto con la guida stessa. La sezione Visit, invece, consente di individuare musei, gallerie e negozi che si occupano di mestieri d’arte in tutto il continente. In Experience si accede a una ricca proposta di visite guidate nelle botteghe, masterclass, tenute dagli artigiani, mostre e fiere temporanee. In Ambassadors, infine, vi è la possibilità di conoscere una selezione di personalità e partner istituzionali esperti nel campo dei mestieri d’arte, della creatività e del design pronti a segnalare e introdurre le più interessanti realtà manifatturiere, le gallerie e le esperienze fruibili all’interno delle città.

I creatori del progetto affermano che «Con la Homo Faber Guide abbiamo costruito una rete importante: ora è il momento di utilizzarla per entrare in connessione con le storie, le passioni, le meraviglie create dagli artigiani. Perché la connessione sia valida, occorre ovviamente aver qualcosa da esprimere o da trasmettere. Insomma, occorre sapere».