I disegni del Codice Atlantico di Leonardo in mostra a Washington

12 disegni autografi, selezionati tra i 1119 fogli che compongono il Codice Atlantico, la più ampia raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci, saranno in esposizione alla Martin Luther King JR Memorial Library di Washington DC. “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” è il titolo della mostra, visitabile fino al 20 agosto e promossa da Confindustria, con la curatela del direttore della Pinacoteca Ambrosiana, Monsignor Alberto Rocca.

Conservato presso l’istituzione ecclesiastica della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, il Codice Atlantico testimonia la vita intellettuale del Genio Vinciano su un periodo di oltre 40 anni, dal 1478 al 1519, anno della morte di Leonardo. Dopo la scomparsa dell’autore, il Codice passò da diverse mani, dalla Spagna di Filippo II alla Francia di Napoleone, per tornare in Italia dopo la caduta dell’Imperatore francese. La denominazione di Codice atlantico deriva dal formato dei fogli su cui vennero incollati i disegni di Leonardo – ce ne sono 1751 –, solitamente utilizzato per gli atlanti geografici. Come infiniti erano gli interessi del grande autore, tantissimi sono gli argomenti affrontati tra le pagine, dall’anatomia all’astronomia, dalla botanica alla chimica, passando per geografia, matematica e meccanica e poi disegni di macchine, studi sul volo degli uccelli e progetti d’architettura.

La mostra rientra nell’ambito del più ampio progetto “Confindustria nel mondo”, che ha l’obiettivo di estendere la rappresentanza imprenditoriale italiana. Dopo aver aperto le sedi di Kiev e Singapore, Confindustria inaugurerà infatti i propri uffici anche a Washington.

«Leonardo, infatti, è tra le figure che meglio incarnano il desiderio di fare impresa, che ha guidato il grande artista nella trasformazione delle sue più illuminate intuizioni in progetti concreti e rivoluzionari. La stessa tensione che accompagna chi è alla guida di un’azienda, costantemente alla ricerca dell’equilibrio tra tradizione e innovazione, visione, sogno e senso pratico», spiegano da Confindustria. «Dimensioni che trovano la loro perfetta sintesi nella grande mostra di Washington, che costituisce un tassello fondamentale nella divulgazione della conoscenza del patrimonio identitario italiano».

L’esposizione verrà raccontata in un docufilm disponibile a partire da settembre e ripercorrerà i momenti più significativi di tutto il viaggio.