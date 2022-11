‘Il Rispetto è un MUST!’: a Firenze ARTOUR-O il MUST celebra i 18 anni e 35 edizioni nel mondo

«Anche con ARTOUR-O e il RISPETTO è un MUST torniamo a coinvolgere il pubblico, perché ARTOUR-O è da sempre un tipo curioso: tutte e 105 le opere esposte hanno nel proprio passe-partout una sede per accogliere una moneta da 1 €. Tutti i visitatori sono chiamati a portare con sé l’euro con l’immagine dell’Uomo Vitruviano: solo una volta inserita la moneta nell’apposito spazio, l’opera si considererà conclusa e il visitatore potrà riprendere la moneta».

«Abbiamo voluto mettere l’accento sul tema del rispetto perché è la terra in cui affondano le nostre radici. Con questo appuntamento vogliamo illuminare le valenze di questo valore che oltretutto conviene a ciascuno di noi. Chi usa il rispetto è IN, chi no è OUT – ha affermato Tiziana Leopizzi, curatrice e ideatrice del progetto – Interessantissime tutte e 35 le interpretazioni del Rispetto realizzate dagli artisti della committenza che, se in un primo tempo nutrivano seri dubbi sul creare l’immagine di un concetto relazionale, poi non si sarebbero più fermati. Come per il progetto sul tema di Dante, già esposto a Firenze e nel Mondo e in continuo movimento, ci auguriamo vivamente che anche questo progetto sia solo il primo passo di un percorso meraviglioso, coinvolgente con, e per tutti!».

«ARTOUR-O e il RISPETTO è un MUST è un progetto che coinvolge diverse realtà all’insegna di quel lavoro di squadra che riteniamo sia la cifra portante per guardare al futuro anche nel mondo della cultura – ha sottolineato la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini – Quest’anno al centro dell’edizione 2022 di ARTOUR-O c’è il tema del rispetto, a cui teniamo moltissimo anche come amministrazione, rispetto inteso nei confronti della comunità, ma anche dell’ambiente, degli spazi urbani, di ciò che ci sta attorno. Sono messaggi importanti ed è bello quando anche iniziative artistiche si fanno portavoce di queste istanze e cercano così di farle arrivare sempre di più alle persone».