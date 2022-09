In Bocca al Lupo, viva il lupo: un workshop di Marta Roberti for Kids

L’arte da praticare in prima persona, da manipolare e combinare ma con l’aiuto di un vero esperto della materia. Dall’idea di questo coinvolgimento nascono i workshop di E-STRAORDINARIO FOR KIDS, progetto curato da Marcello Smarrelli e organizzato dalla Fondazione Ermanno Casoli in collaborazione con Elica, leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina. Arrivato all’ottava edizione, il workshop è dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni, figli dei dipendenti dell’azienda marchigiana, e ogni tappa prevede il coinvolgimento di un artista, a fare da “tutor d’autore”.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, questa volta il laboratorio, che si svolto nell’headquarter Elica di Fabriano, è stato affidato all’artista Marta Roberti, che ha proposto “IN BOCCA AL LUPO”, un’analisi condotta sul filo del gioco e del divertimento, incentrata sulla figura dell’animale considerato “cattivo” per eccellenza, protagonista non sempre positivo di molte favole, spesso rappresentante di forze irrazionali e minacciose ma anche simbolo di forza interiore e capacità di organizzazione e adattamento.

Biografia di Marta Roberti

Nata a Brescia nel 1977, Marta Roberti vive e lavora a Roma. Dopo la laurea in Filosofia si è diplomata in Cinema e Video presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Il disegno è il suo mezzo principale, declinato in installazioni e video animati attraverso i quali esplora le relazioni tra gli umani, gli altri animali e il mondo vegetale, studiandone e rielaborandone i miti e la loro rappresentazione a cavallo tra Oriente e Occidente.

Nel 2020 ha vinto il bando Cantica del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e del MiC – Ministero della Cultura e la sua opera è entrata nella collezione dell’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma. Ha partecipato a mostre e festival internazionali tra cui “Dante Alighieri and the Italian Artists”, IIC Parigi, “Encounter of Imagination: dialogue between The Divine Comedy and Classic of Mountains and Seas”, Pearl Museum Shanghai (2021), “AlterEva”, Strozzina di Palazzo Strozzi, Firenze (2021), “Io dico Io”, Galleria Nazionale di Arte Moderna Roma (2021), “Ladder to the moon”, Galleria Monitor Roma (2021), “Visions in the Making”, ICC – Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, (2020). Durante gli anni trascorsi in Asia ha partecipato ad alcune residenze in Cina, Taiwan e Vietnam.

E-STRAORDINARIO FOR KIDS

Nato per i figli dei dipendenti di Elica e poi sperimentato anche in altri contesti, il progetto ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale come Mario Airò (2013), Marcello Maloberti (2014), Elisabetta Benassi (2015), Vedovamazzei (2016), Perino & Vele (2017), Patrick Tuttofuoco (2018), Bianco-Valente (2019) e si articola in una serie di workshop in cui i bambini che vi partecipano entrano attivamente nel processo creativo dell’artista, nella convinzione che l’arte contemporanea possa svolgere un ruolo importante nella formazione dei bambini, dando loro la possibilità di progettare insieme un’opera d’arte.

Fondazione Ermanno Casoli, nata nel 2007 in memoria di Ermanno Casoli (Fabriano, 1928 – 1978) fondatore di Elica, «Promuove iniziative in cui l’arte contemporanea diventa uno strumento didattico e metodologico capace di migliorare gli ambienti di lavoro e di innescare processi innovativi, ponendosi come obiettivo quello di favorire il rapporto tra il mondo dell’arte e quello delle aziende», spiegano dall’organizzazione. «Pioniera nell’indagare le potenzialità del dialogo fra arte e industria, la FEC si è affermata in Italia come modello di riferimento all’avanguardia nel campo della formazione aziendale attraverso l’arte contemporanea, proponendo attività sempre più strutturate e specializzate, in grado di far interagire questi due mondi nel rispetto dei reciproci obiettivi».

Tra le varie attività promosse, anche il premio Ermanno Casoli, assegnato nel 2022 a Eugenio Tibaldi. Sviluppato a partire dal concetto di dialogo tra arte e impresa, il Premio Ermanno Casoli prevede la commissione di opere site specifc per una delle sedi delle aziende del gruppo Elica, che ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, e che annovera oltre 3.200 lavoratori.

In bocca al lupo

30 i bambini che hanno aderito alla call e che sono stati invitati da Marta Roberti a riflettere su questo animale iconico che, nell’interpretazione dell’artista, è diventato una guida alla convivenza tra l’umano, la natura e il mondo selvatico.

Prima della pausa estiva, come fase preparatoria, è stato chiesto ai bambini di raccogliere testimonianze di storie riguardanti il lupo, sentite dai locali, tramandate dagli anziani o frutto di avvistamenti reali. Durante il workshop è stata proposta la lettura di testi e favole che hanno come protagonista l’animale, mentre Massimiliano Scotti, direttore del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, ha tenuto una lezione sui lupi e sulla loro presenza nel territorio marchigiano.

Durante la giornata di lavoro i bambini hanno realizzato un cartone animato in cui centinaia di elaborati grafici hanno dato vita a un unico disegno in movimento generato a partire dal contributo di ogni partecipante. I bambini hanno colorato i disegni utilizzando pigmenti realizzati con il mallo di noce e prodotti con Anna Roberti, sorella dell’artista, botanica dei colori, dei ruderi e del selvatico, esperta nell’estrazione del colore da elementi naturali.

«È sempre una grande emozione assistere alla nascita di un’opera d’arte e credo che per un bambino possa diventare un’esperienza formativa capace di segnare positivamente questa fase così importante della loro crescita», hanno commentato Marta Roberti e Smarrelli.

L’opera d’arte entrerà a far parte della collezione di Elica e sarà esposta negli spazi aziendali visitabili su prenotazione.