Italia 70: Fondazione Trussardi porta decine di artisti per le strade di Milano

Nuovi segni e tracce inedite, da seguire o trovare per caso a Milano, per ITALIA 70 – I NUOVI MOSTRI, progetto curato da Massimiliano Gioni con la Fondazione Nicola Trussardi, che porterà, tra le strade della città meneghina, dall’8 aprile 2024 e per le successive due settimane, in concomitanza con miart, l’Art Week e la Design Week, centinaia di immagini realizzate da 70 artisti. Il progetto fa parte di una serie di incursioni nell’arte contemporanea realizzate dal 2013 dalla Fondazione Nicola Trussardi in occasione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano.

Ma la storia inizia prima, nel 2003, con la presidenza di Beatrice Trussardi e con la direzione artistica di Massimiliano Gioni. Da quell’anno, la Fondazione Trussardi ha approfondito il dialogo con l’arte contemporanea, amplificandone la sua espressione pubblica e nomade, tra spazi suggestivi e inaspettati, come la Chiesa di San Carlo al Lazzaretto di Milano, con un lavoro di Ragnar Kjartansson, o il l Teatro Gerolamo, sede della mostra personale di Diego Marcon. E poi, opere d’arte pubblica, mostre temporanee, performance e interventi di celebri artisti internazionali come Allora & Calzadilla, Darren Almond, Pawel Althamer, John Bock, Maurizio Cattelan, Martin Creed, Tacita Dean, Jeremy Deller, Agnes Denes, Elmgreen and Dragset, Urs Fischer, Fischli e Weiss, Cyprien Gaillard, Gelitin, Sarah Lucas, Ibrahim Mahama, Paul McCarthy, Paola Pivi, Pipilotti Rist, Anri Sala, Tino Sehgal, Stan VanDerBeek e Nari Ward.

Il progetto ITALIA 70 riannoda il filo con il 2004, quando la Fondazione presentò per la prima volta NUOVI MOSTRI – UNA STORIA ITALIANA, disseminando, dal centro alla periferia di Milano, centinaia di poster di 16 giovani artisti italiani, proponendo una raccolta di sguardi sull’Italia e sulla sua mutevole identità. La Fondazione torna dunque a quel format coinvolgendo questa volta un numero monstre di artisti, tra grandi maestri e talenti emergenti, per un intervento di arte pubblica che sviluppa ed espande l’idea di museo mobile.

I 70 autori coinvolti sono stati invitati dalla Fondazione a produrre ognuno un’immagine inedita o a scegliere un’opera speciale da riprodurre su centinaia di manifesti. Le immagini saranno dunque oggetto di una massiccia campagna di affissioni pubbliche, che tappezzerà le strade e le piazze e che coinvolgerà addetti ai lavori e curiosi in una caccia al tesoro da un estremo all’altro della città, disegnando una nuova mappa di Milano, dal Cimitero Monumentale al Centro Storico, da City Life a Porta Romana. «Insieme, le immagini di ITALIA 70 compongono una collezione temporanea di arte a cielo aperto: un museo metropolitano, nascosto tra le comunicazioni commerciali, che riflette i desideri e inquietudini dell’Italia di oggi», spiegano gli organizzatori.

ITALIA 70 – I NUOVI MOSTRI di Fondazione Trussardi è: Yuri Ancarani, Giulia Andreani, Giorgio Andreotta Calò, Meris Angioletti, Marina Apollonio, Stefano Arienti, Micol Assaël, Vanessa Beecroft, Marco Belfiore, Elisabetta Benassi, Ruth Beraha, Simone Berti, Tomaso Binga, Monica Bonvicini, Lupo Borgonovo, Chiara Camoni, Ambra Castagnetti, Guglielmo Castelli, Maurizio Cattelan, Giulia Cenci, Francesco Clemente, Danilo Correale, Roberto Cuoghi, Enrico David, Patrizio di Massimo, Binta Diaw, Sara Enrico, Chiara Enzo, Alessandra Ferrini, Linda Fregni Nagler, Giuseppe Gabellone, Elisa Giardina Papa, Piero Golia, Massimo Grimaldi, Petrit Halilaj, Adelita Husni Bey, Luisa Lambri, Armin Linke, Lorenza Longhi, Marcello Maloberti, Margherita Manzelli, Diego Marcon, Masbedo, Jacopo Miliani, Daniele Milvio, Alek O., Adrian Paci, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Diego Perrone, Alessandro Pessoli, Gabriele Picco, Paola Pivi, Maria Rapicavoli, Michele Rizzo, Pietro Roccasalva, Giangiacomo Rossetti, Andrea Salvino, Arcangelo Sassolino, Alessandro Sciarroni, Marinella Senatore, Elisa Sighicelli, Rudolf Stingel, Grazia Toderi, Patrick Tuttofuoco, Grazia Varisco, Nico Vascellari, Francesco Vezzoli, Sislej Xhafa, Shafei Xia.