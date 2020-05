Kate Middleton lancia Hold Still: foto ed emozioni dal lockdown

Kate Middleton, in collaborazione con la National Portrait Gallery, ha lanciato Hold Still, progetto fotografico per raccontare le sensazioni e le storie dei cittadini di sua maestà durante il lockdown.

Durante questo periodo di quarantena sono state numerose le iniziative artistiche portate avanti per raccogliere fondi o, semplicemente, per regalare un sorriso alle persone costrette a stare chiuse in casa. Molte di queste iniziative avevano come protagonista la fotografia. Abbiamo potuto vedere progetti fotografici su Instagram per raccontare i tempi del Coronavirus, oppure immagini di grande valore messe all’asta per donare il ricavato al servizio sanitario. L’ultima iniziativa fotografica è nata in Regno Unito ed ha come madrina d’eccezione Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge e la National Portrait Gallery hanno presentato Hold Still, un progetto di fotografia per condividere le istantanee che ritraggono i cittadini inglesi durante l’emergenza Coronavirus.«Abbiamo visto alcune immagini incredibili e ascoltato storie incredibili. Alcune storie disperatamente tristi, ma anche alcune davvero edificanti, e spero davvero che attraverso un progetto come questo potremmo essere in grado di mostrare alcune di queste storie e documentare e condividere un momento del tempo che stiamo vivendo tutti», ha dichiarato Middleton. La principessa Kate ha studiato storia dell’arte all’università ed è una mecenate della National Portrait Gallery. È stata anche onorata dalla Royal Photographic Society per i suoi ritratti di famiglia.

Hold Still è stato lanciato il 7 maggio e sarà aperto fino al 18 giugno. Il progetto invita i britannici a inviare le foto che raffigurano istanti della loro vita durante il lockdown. Nello specifico, le fotografie devono rispondere a uno dei tre temi proposti, ovvero: Helpers and Heroes, Your New Normal e Acts of Kindness. Il sito della galleria ospiterà una mostra online con 100 foto selezionate più per le emozioni che trasmettono piuttosto che per la qualità tecnica. Un’ulteriore selezione di immagini sarà esposta in tutto il Regno Unito nel corso dell’anno.

Come ha spiegato la National Portrait Gallery in un post su Instagram, Hold Still è un’iniziativa completamente gratuita e aperta a tutte le età e abilità. Il progetto ha lo scopo di catturare un’istantanea del Regno Unito in questo particolare momento, creando un ritratto collettivo del lockdown e riflettendo su resilienza e coraggio, umorismo e tristezza, creatività e gentilezza, tragedia umana e speranza. ⁠