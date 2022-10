L’Officina della Scultura: in sei città la quinta edizione

Per tutto ottobre 2022 torna L’OFFICINA della SCULTURA: otto atelier, sette scultori, sei città, un mese di aperture straordinarie, visite guidate, incontri, laboratori. l’OFFICINA della SCULTURA, ideata da Fondazione Piero Cattaneo, presenta la quinta edizione.

Grazie all’adesione degli artisti o degli eredi coinvolti, il pubblico ha la possibilità di accedere agli spazi di lavoro, di conoscere direttamente i protagonisti o i testimoni diretti, di approfondire la pratica scultorea grazie a una serie di iniziative. La quinta edizione di Officina della Scultura dà al pubblico la possibilità di accedere a questi spazi: a Bergamo lo studio di Pietro Cattaneo (Bergamo, 1929 – 2003), a Milano quello di Amalia del Ponte (Milano, 1936), a Valle Lomellina e Milano l’atelier di Alberto Ghinzani (Valle Lomellina, 1939 – Milano, 2015), a Seriate quello di Gianni Grimaldi (Crevalcore, 1930), a Bollate di Armando Marrocco (Galatina, 1939), a Milano di Franco Mazzucchelli (Milano, 1939) e ad Arcore quello di Nanni Valentini (Sant’Angelo in Vado, 1932 – Vimercate, 1985).

Un progetto, avviato nel 2018 e curato da Marcella Cattaneo, per scoprire e approfondire la scultura del Novecento rendendo accessibili, attraverso appuntamenti e workshop per adulti, famiglie e scuole, gli studi d’artista. Luoghi di norma esclusi al pubblico si aprono grazie a l’OFFICINA della SCULTURA diventando spazi di privilegio dove capire l’arte e il mestiere dell’arte a diretto contatto con gli strumenti, i materiali, gli ambienti e i protagonisti.

La V edizione è straordinaria per la partecipazione di 8 studi d’artista, 6 presenti in alcune delle scorse edizioni oltre a un nuovo testimone, Alberto Ghinzani. La mappatura di luoghi che il progetto si è prefissato dalla prima edizione prende così forma, nel mese di ottobre 2022, con un percorso all’interno di diverse province daMilano a Bergamo, dalla Brianza alla Lomellina. Un viaggio di scoperta per un territorio fucina, nel corso del Novecento, di una grande stagione artistica legata alla scultura.

Gli studi vengono non solo aperti al pubblico ma, per la prima volta in un numero tanto importante, posti in sinergia tra loro , valorizzando così una storia composta da più voci e offrendo ai visitatori confronti inediti.